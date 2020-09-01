Até fogões, camas e sofás são jogados de forma irregular na BR 101 no ES

Caminhão recolhe lixo e entulho depositados às margens da BR 101 Crédito: Eco101

Rodovia é local para depositar lixo? Parece uma pergunta absurda, mas nem tanto assim se levarmos em conta que a Eco101 , concessionária que administra a BR-101 no Espírito Sant o, já recolheu 500 toneladas de lixo e entulho no trecho da rodovia em concessão de janeiro a julho deste ano. Em todo o ano de 2019 foram recolhidas 661 toneladas de entulho e resíduos descartados irregularmente.

Os principais materiais retirados são entulhos de obras, sacolas plásticas, garrafas pet, papelão, fraldas descartáveis entre outros. Mas até objetos de grandes dimensões, como fogões, camas e sofás, são descartados na faixa de domínio da principal rodovia federal no ES.

Os pontos mais comuns de descarte são os próximos às áreas urbanas, que normalmente têm coleta regular de lixo . Nas regiões no entorno dos municípios de Cariacica, Serra, Viana, São Mateus, Linhares e Jaguaré o volume de retirada de resíduos é maior.

Para a coordenadora de Obras de Conservação da Eco 101, Cristiana Magalhães de Oliveira, esta é uma situação número preocupante, pois quando o lixo atinge o sistema de drenagem da rodovia, entope as canaletas e, consequentemente, as caixas de captação da água da chuva. Assim, quando ocorrem enxurrada s, a água não escoa, pode invadir a pista e provocar graves acidentes.

“Algo que nos chamou bastante atenção foi quando recolhemos peixes mortos que foram descartados próximo à margem da rodovia”, recorda Cristiana, que explicou que todo o lixo recolhido pela concessionária é descartado em local adequado (licenciado) pelas empresas de conservação.

INFRAÇÃO E MULTA

Arremessar lixo em uma rodovia é considerado infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa e perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) . Dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder a processo por crime ambiental.

O motorista, segundo a Eco101, deve guardar as embalagens utilizadas ao longo de sua viagem dentro do próprio veículo e descartá-las quando chegar ao seu destino. O lixo também pode ser descartado em uma das bases de atendimento ao usuário, o SAU.