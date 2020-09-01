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Leonel Ximenes

Até fogões, camas e sofás são jogados de forma irregular na BR 101 no ES

Nos primeiros sete meses do ano, concessionária recolheu 500 toneladas de lixo e resíduos na área de domínio da rodovia

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhão recolhe lixo e entulho depositados às margens da BR 101
Caminhão recolhe lixo e entulho depositados às margens da BR 101 Crédito: Eco101
Rodovia é local para depositar lixo? Parece uma pergunta absurda, mas nem tanto assim se levarmos em conta que a Eco101, concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo, já recolheu 500 toneladas de lixo e entulho no trecho da rodovia em concessão de janeiro a julho deste ano. Em todo o ano de 2019 foram recolhidas 661 toneladas de entulho e resíduos descartados irregularmente.
Os principais materiais retirados são entulhos de obras, sacolas plásticas, garrafas pet, papelão, fraldas descartáveis entre outros. Mas até objetos de grandes dimensões, como fogões, camas e sofás, são descartados na faixa de domínio da principal rodovia federal no ES.
Os pontos mais comuns de descarte são os próximos às áreas urbanas, que normalmente têm coleta regular de lixo. Nas regiões no entorno dos municípios de Cariacica, Serra, Viana, São Mateus, Linhares e Jaguaré o volume de retirada de resíduos é maior.

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Para a coordenadora de Obras de Conservação da Eco 101, Cristiana Magalhães de Oliveira, esta é uma situação número preocupante, pois quando o lixo atinge o sistema de drenagem da rodovia, entope as canaletas e, consequentemente, as caixas de captação da água da chuva. Assim, quando ocorrem enxurradas, a água não escoa, pode invadir a pista e provocar graves acidentes.
“Algo que nos chamou bastante atenção foi quando recolhemos peixes mortos que foram descartados próximo à margem da rodovia”, recorda Cristiana, que explicou que todo o lixo recolhido pela concessionária é descartado em local adequado (licenciado) pelas empresas de conservação.

INFRAÇÃO E MULTA

Arremessar lixo em uma rodovia é considerado infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa e perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder a processo por crime ambiental.
O motorista, segundo a Eco101, deve guardar as embalagens utilizadas ao longo de sua viagem dentro do próprio veículo e descartá-las quando chegar ao seu destino. O lixo também pode ser descartado em uma das bases de atendimento ao usuário, o SAU.

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Para impedir o descarte irregular de lixo pelos motoristas, a concessionária afirma que instalou 12 lixeiras nas bases de atendimento ao usuário, disponíveis 24 horas; cercou áreas para evitar novos pontos de descarte; limpou as áreas que servem de depósito de resíduos e tem buscado parceria com as prefeituras para tratamento de pontos de descartes viciados.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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