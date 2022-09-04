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Leonel Ximenes

As duas denúncias que o Grito dos Excluídos fará no ES

Manifestação será realizada no dia 7 de Setembro em Vitória com a participação esperada de 8 mil a 10 mil pessoas

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

04 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Grito do Excluídos
Grito do Excluídos do ano passado, ainda sob o forte impacto da pandemia de Covid Crédito: Carlos Alberto Silva
Organizado por Igrejas e movimentos sociais, o 28º Grito dos Excluídos neste ano tem um sabor especial: será realizado no dia em que serão comemorados os 200 anos da Independência do Brasil. Mas o ato do 7 de Setembro da semana que vem não perderá sua marca, que é a de reivindicar direitos e protestar contra as mazelas que assolam o país - há muito mais de dois séculos.
“O Grito dos Excluídos e Excluídas 2022 é um grito por comida, dignidade e liberdade. É um grito de esperança, silenciado na garganta dos pobres”, afirma padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, na Capital.
Uma extensa programação está prevista para o Grito em Vitória. Na quarta-feira (7), às 8h, o primeiro ato é uma concentração na Ufes onde os manifestantes anunciam que vão denunciar “a destruição das políticas educacionais”.

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Uma hora depois, os participantes do ato farão uma caminhada até a sede da Petrobras, na Reta da Penha, onde vão protestar contra as privatizações.
A seguir, está programada uma caminhada até a praça de Gurigica, onde os participantes do Grito vão distribuir alimentos para a comunidade, arrecadados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No local, será realizado também um ato público até o meio-dia, quando será encerrada a caminhada.

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A organização do Grito dos Excluídos de 2022 espera a participação de 8 mil a 10 mil pessoas de 12 municípios e de 60 entidades da sociedade civil, incluindo movimentos sociais e sindical, partidos políticos, Igrejas e as pastorais sociais da Arquidiocese de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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