Lula marca comício no Rio, um dia após 7 de Setembro bolsonarista

RIO DE JANEIRO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará o primeiro comício da campanha à Presidência no Rio um dia após os atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para Copacabana no 7 de setembro. Desta vez, o petista vai focar nos eleitores da Baixada Fluminense. O ato está previsto para ocorrer em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Lula já indicara querer priorizar a região durante um ato de lançamento da candidatura na Cinelândia, no início de julho. Na época, afirmou que "queria começar pela Baixada", mas que fora convencido pelos aliados de que seria melhor manter o ato no Centro do Rio. O comício deve ser o único compromisso oficial do ex-presidente no Estado antes do primeiro turno das eleições, dado o curto período de campanha.
Lula dedicou esta quinta-feira (25) à preparação para a entrevista ao Jornal Nacional, no Rio. Reuniu-se com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o coordenador de campanha Aloízio Mercadante, a mulher Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e assessores de imprensa. O candidato a vice na chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), embarcou para o Rio à tarde para acompanhar Lula na entrevista.
Lula, durante os 40 minutos de sabatina no JN, deve focar na economia e nas conquistas sociais de seu governo (2003-2010). A estratégia mira conter o crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, nas pesquisas de intenção de voto. Também foca diminuir a própria rejeição - o maior empecilho, na avaliação da campanha, para eventual vitória do petista no primeiro turno.