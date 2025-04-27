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Leonel Ximenes

Arquiteto x desembargadora: quem será o Cachoeirense Ausente N°1?

A honraria é concedida aos filhos da Capital Secreta que vivem e se destacam profissionalmente em outras cidades e será entregue em junho

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

27 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A desembargadora Marianne Júdice de Mattos e o arquiteto Henrique Osvaldo Vivácqua Campos
A desembargadora Marianne Júdice de Mattos e o arquiteto Henrique Osvaldo Vivácqua Campos Crédito: PMCI/Divulgação
No dia 7 de maio o mundo (sim, os povos estão atentos) vai saber quem receberá o cobiçado título de Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2025. Estão no páreo dois candidatos: a desembargadora Marianne Júdice de Mattos e o arquiteto Henrique Osvaldo Vivácqua Campos.
A honraria é concedida a cachoeirenses que vivem e se destacam profissionalmente em outras cidades e será entregue em junho, na Festa de Cachoeiro.
Marianne nasceu no dia 13 de outubro de 1967, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e tem pós-graduação em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Direto Público (IDP).

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No ano de 1994 foi nomeada para o cargo de juíza substituta do Tribunal de Justiça do ES após aprovação em concurso público de provas e títulos. E em 2022 foi promovida, por antiguidade, ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. Já exerceu o cargo de presidente da Associação de Magistrados do ES (2020-2022).

O OUTRO CANDIDATO

Henrique Osvaldo Vivácqua Campos, por sua vez, nasceu no dia 16 de janeiro de 1939. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e fez o curso de “Planejamento Urbano – Transporte Urbano”, promovido pela New York University (EUA).
Exerceu a função de arquiteto da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais; diretor e criador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UNIBH, em Belo Horizonte; e diretor da Escola de Arquitetura da UFMG.
A eleição ocorrerá no Auditório Marília Mignoni, do Palácio Bernardino Monteiro, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro, das 13h às 16h, em votação secreta dos representantes das instituições listadas no Decreto Nº 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal Nº 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro.
E como estamos falando da Capital Secreta, o voto para escolha do Cachoeirense Ausente também será secreto. Mas, ao que consta, não serão queimados - porque aí seria praticamente um Conclave.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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