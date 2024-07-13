Após dois feminicídios em cinco dias, cidade do ES vai às ruas protestar

Basta! Chocada com tanta violência e brutalidade, a cidade de Venda Nova do Imigrante
, que registrou dois feminicídios
em um intervalo de apenas cinco dias, vai promover nesta segunda-feira (15) à noite a Marcha para Elas, em protesto contra os crimes.
A passeata, que vai se concentrar a partir das 19h30 em frente ao fórum da cidade, tem uma pauta extensa: fim da violência doméstica e familiar; combate ao assédio e à violência sexual; proteção e apoio às vítimas; justiça e punição para os agressores; e educação e conscientização sobre o respeito às mulheres.
“A violência doméstica é uma realidade que afeta milhares de mulheres todos os dias. Chegou a hora de nos unirmos e levantarmos nossas vozes contra essa injustiça. Vamos marchar juntos (a)”, diz o texto convocatório do ato público.
“A Marcha para Elas é um momento crucial para mostrarmos nossa força e solidariedade. Traga sua voz, sua energia e sua determinação. Vamos mostrar ao mundo que a violência contra a mulher não será tolerada! Traga suas amigas, familiares e colegas. Juntos (a) somos mais fortes!”, diz o texto de divulgação do ato público.