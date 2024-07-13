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Leonel Ximenes

Após dois feminicídios em cinco dias, cidade do ES vai às ruas protestar

Crimes brutais chocaram a população, que vai sair em marcha em protesto contra a violência

Públicado em 

13 jul 2024 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos
Sara da Cruz, de 28 anos, foi morta em casa no Centro de Venda Nova Crédito: Redes sociais
Basta! Chocada com tanta violência e brutalidade, a cidade de Venda Nova do Imigrante, que registrou dois feminicídios em um intervalo de apenas cinco dias, vai promover nesta segunda-feira (15) à noite a Marcha para Elas, em protesto contra os crimes.
A passeata, que vai se concentrar a partir das 19h30 em frente ao fórum da cidade, tem uma pauta extensa: fim da violência doméstica e familiar; combate ao assédio e à violência sexual; proteção e apoio às vítimas; justiça e punição para os agressores; e educação e conscientização sobre o respeito às mulheres.
“A violência doméstica é uma realidade que afeta milhares de mulheres todos os dias. Chegou a hora de nos unirmos e levantarmos nossas vozes contra essa injustiça. Vamos marchar juntos (a)”, diz o texto convocatório do ato público.

OS DOIS ASSASSINATOS

O primeiro registro de feminicídio aconteceu na quarta-feira dia 3 de julho. A vítima foi uma mulher, de 34 anos, que foi morta pelo marido a facadas na localidade de Alto Caxixe. Segundo a Polícia Civil, o assassino se matou em seguida. O casal deixou três filhos.
O outro crime que chocou a cidade de origem italiana nas montanhas capixabas foi registrado cinco dias depois (8), na segunda-feira. Sara da Cruz Moulin, de 28 anos, foi assassinada em seu apartamento no centro da cidade, entre 6h30 e 7h30. O principal suspeito é seu ex-namorado, Jhonatan Bautz Dordenoni, que foi preso no dia seguinte ao feminicídioSara deixou dois filhos gêmeos de 4 anos de idade.
“A Marcha para Elas é um momento crucial para mostrarmos nossa força e solidariedade. Traga sua voz, sua energia e sua determinação. Vamos mostrar ao mundo que a violência contra a mulher não será tolerada! Traga suas amigas, familiares e colegas. Juntos (a) somos mais fortes!”, diz o texto de divulgação do ato público.
Basta!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Feminicídio montanhas Polícia Civil Segurança Pública Violência Contra a Mulher Venda Nova do Imigrante Mulheres Protestos
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