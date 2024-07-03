Homem mata mulher a facadas em Venda Nova do Imigrante

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, mas o casal já estava sem sinais vitais. A perícia foi acionada e a Polícia Científica constatou que o homem morreu por asfixia e a mulher por cortes causados por faca. A arma branca foi recolhida no local do assassinato