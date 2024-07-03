Homem mata mulher a facadas em Venda Nova do Imigrante

Um homem matou a esposa, de 34 anos, a facadas na madrugada desta quarta-feira (3), na localidade de Alto Caxixe, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A polícia informou que, após o crime, o marido da vítima teria tirado a própria vida.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, mas o casal já estava sem sinais vitais. A perícia foi acionada e a Polícia Científica constatou que o homem morreu por asfixia e a mulher por cortes causados por faca. A arma branca foi recolhida no local do assassinato
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.