Espaço de Assistência Prioritária fica aberto 24 horas e está localizado em frente aos balcões de check-in Crédito: Zurich Airport Brasil

Foi inaugurado nesta semana no Aeroporto de Vitória um local projetado para acolher com mais privacidade e conforto as pessoas que utilizam o atendimento prioritário. O Espaço de Assistência Prioritária, como é chamado, é destinado a idosos, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com alguma deficiência e autistas.

Ele fica aberto 24 horas e está disponível para esses passageiros. A localização, em frente aos balcões de check-in, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal, foi pensada estrategicamente para atender com facilidade clientes de todas as companhias aéreas que operam no aeroporto.

O espaço é equipado com carrinhos de bebê e cadeira de rodas que ficam à disposição dos passageiros que utilizam a sala. Um monitor para acompanhar o status dos voos também foi instalado no local para dar mais tranquilidade a quem espera para voar.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória: boa notícia para quem precisa de atenção prioritária

O espaço tem carrinhos de bebê e cadeiras de rodas para quem precisa Crédito: Zurich Airport Brasil

Além disso, foram observados detalhes como altura e material dos assentos e utilização de peças antiderrapantes para garantir mais segurança e funcionalidade.