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Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória: boa notícia para quem precisa de atenção prioritária

Idosos, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com deficiência e autistas agora têm espaço especial

Públicado em 

03 abr 2025 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Espaço de Assistência Prioritária fica aberto 24 horas e está localizado em frente aos balcões de check-in
Espaço de Assistência Prioritária fica aberto 24 horas e está localizado em frente aos balcões de check-in Crédito: Zurich Airport Brasil
Foi inaugurado nesta semana no Aeroporto de Vitória um local projetado para acolher com mais privacidade e conforto as pessoas que utilizam o atendimento prioritário. O Espaço de Assistência Prioritária, como é chamado, é destinado a idosos, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com alguma deficiência e autistas.
Ele fica aberto 24 horas e está disponível para esses passageiros. A localização, em frente aos balcões de check-in, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal, foi pensada estrategicamente para atender com facilidade clientes de todas as companhias aéreas que operam no aeroporto.

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O espaço é equipado com carrinhos de bebê e cadeira de rodas que ficam à disposição dos passageiros que utilizam a sala. Um monitor para acompanhar o status dos voos também foi instalado no local para dar mais tranquilidade a quem espera para voar.
Aeroporto de Vitória: boa notícia para quem precisa de atenção prioritária
O espaço tem carrinhos de bebê e cadeiras de rodas para quem precisa
O espaço tem carrinhos de bebê e cadeiras de rodas para quem precisa Crédito: Zurich Airport Brasil
Além disso, foram observados detalhes como altura e material dos assentos e utilização de peças antiderrapantes para garantir mais segurança e funcionalidade.
A iniciativa faz parte do Aeroporto para Todos, um programa pioneiro da Zurich Airport Brasil para promover acessibilidade e inclusão nos terminais aeroportuários. Desde 2023 os aeroportos de Vitória e Florianópolis contam com sala multissensorial para acolher pessoas neurodivergentes e banheiro pet, criado pensando em quem viaja com seus animais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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