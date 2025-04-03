Aeroporto de Vitória: boa notícia para quem precisa de atenção prioritária

Foi inaugurado nesta semana no Aeroporto de Vitória
um local projetado para acolher com mais privacidade e conforto as pessoas que utilizam o atendimento prioritário. O Espaço de Assistência Prioritária, como é chamado, é destinado a idosos, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com alguma deficiência e autistas.
Ele fica aberto 24 horas e está disponível para esses passageiros. A localização, em frente aos balcões de check-in, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal, foi pensada estrategicamente para atender com facilidade clientes de todas as companhias aéreas que operam no aeroporto.
O espaço é equipado com carrinhos de bebê e cadeira de rodas que ficam à disposição dos passageiros que utilizam a sala. Um monitor para acompanhar o status dos voos também foi instalado no local para dar mais tranquilidade a quem espera para voar.
Além disso, foram observados detalhes como altura e material dos assentos e utilização de peças antiderrapantes para garantir mais segurança e funcionalidade.
A iniciativa faz parte do Aeroporto para Todos, um programa pioneiro da Zurich Airport Brasil para promover acessibilidade e inclusão nos terminais aeroportuários. Desde 2023 os aeroportos de Vitória e Florianópolis contam com sala multissensorial para acolher pessoas neurodivergentes e banheiro pet, criado pensando em quem viaja com seus animais.