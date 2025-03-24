A novidade que está amenizando o calor no Aeroporto de Vitória

Desde o final de fevereiro, os passageiros que embarcam no Aeroporto de Vitória
estão sentindo uma diferença na temperatura no local, que agora está bem mais “fresquinho”. É que a concessionária que administra o terminal instalou cinco climatizadores em locais estratégicos do setor, melhorando o conforto térmico.
Nem o sistema de ar-condicionado central do aeroporto estava dando conta do desconforto térmico. Os climatizadores estão instalados perto das fachadas envidraçadas entre os portões de embarque 1 e 4 - locais que recebem maior incidência de sol.
Luzes ficaram acendendo e apagando, como um pisca-pisca. A concessionária, que não informou a origem do problema, disse que o sistema foi totalmente restabelecido às 13h10.
No ano passado, o Aeroporto de Vitória voltou a conquistar o primeiro lugar entre os terminais de médio porte do país, que recebem até cinco milhões de passageiros anualmente, com uma nota 4,72 no ranking dos melhores aeroportos do Brasil.
A pesquisa, de iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos, analisou os 20 principais aeroportos do país, tendo como base a opinião dos passageiros no último trimestre de 2023.