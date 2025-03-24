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Leonel Ximenes

A novidade que está amenizando o calor no Aeroporto de Vitória

Área de embarque do terminal foi afetado por um dos verões mais quentes dos últimos anos

Publicado em 24 de Março de 2025 às 03:12

Públicado em 

24 mar 2025 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Climatizadores de ar instalados em pontos estratégicos do setor de embarque do Aeroporto de Vitória
Climatizadores de ar instalados em pontos estratégicos do setor de embarque do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil
Desde o final de fevereiro, os passageiros que embarcam no Aeroporto de Vitória estão sentindo uma diferença na temperatura no local, que agora está bem mais “fresquinho”. É que a concessionária que administra o terminal instalou cinco climatizadores em locais estratégicos do setor, melhorando o conforto térmico.
A medida foi adotada pela Zurich Airport Brasil para amenizar o calor registrado nos últimos meses na capital capixaba, que teve um período de verão marcado por grandes ondas de altas temperaturas.
Nem o sistema de ar-condicionado central do aeroporto estava dando conta do desconforto térmico. Os climatizadores estão instalados perto das fachadas envidraçadas entre os portões de embarque 1 e 4 - locais que recebem maior incidência de sol.

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Mas na última sexta-feira (21), no fim da manhã e no começo da tarde, os novos climatizadores foram colocados à prova porque foi registrada uma grande oscilação de energia elétrica no Aeroporto de Vitória.
Luzes ficaram acendendo e apagando, como um pisca-pisca. A concessionária, que não informou a origem do problema, disse que o sistema foi totalmente restabelecido às 13h10.

AVALIAÇÃO DO AEROPORTO

No ano passado, o Aeroporto de Vitória voltou a conquistar o primeiro lugar entre os terminais de médio porte do país, que recebem até cinco milhões de passageiros anualmente, com uma nota 4,72 no ranking dos melhores aeroportos do Brasil.
A pesquisa, de iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos, analisou os 20 principais aeroportos do país, tendo como base a opinião dos passageiros no último trimestre de 2023.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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