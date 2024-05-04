Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Abril, o mês com mais assassinatos no Espírito Santo

Violência nos municípios da Grande Vitória representou quase metade das ocorrências fatais no período

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 03:11

Públicado em 

04 mai 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viaturas da Polícia Civil
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa: mais trabalho em abril  Crédito: Fernando Madeira
Abril foi o mês que mais registrou homicídios dolosos no Espírito Santo: 90. Em março aconteceram 81; fevereiro, 70; e janeiro, 78. Para completar, o mês que passou teve quantidade superior de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 82 casos.
Vale destacar que a quantidade de crimes registrados nos maiores municípios da Grande Vitória representou 46,67% do total de assassinatos em todo o mês.
Vitória e Serra registraram, cada um, 13 homicídios, enquanto Cariacica teve 10 e Vila Velha, seis. A Capital foi palco de intensos conflitos em regiões de vulnerabilidade social, onde há presença do tráfico de drogas. Isso acontece pouco tempo após a prisão do traficante Marujo, que era o criminoso mais procurado no Estado.
Apesar do pior resultado em abril, o Estado ainda acumula queda de assassinatos no ano de 2024. Foi registrada uma redução de 12,12%, havendo 319 crimes no primeiro quadrimestre de 2024 ante 363 no mesmo intervalo de tempo do ano passado.

PRIMEIRO REVÉS DO NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ES

O crescimento no número de assassinatos no Espírito Santo em abril é o primeiro revés do novo secretário estadual da Segurança Pública, Eugênio Ricas, que se licenciou do comando da Superintendência da Polícia Federal no ES, em fevereiro, para assumir a Sesp no lugar do coronel PM Alexandre Ramalho, que deixou o cargo para ser candidato a prefeito de Vila Velha.
Os números de abril interrompem uma sequência de bons índices nos meses anteriores. Afinal, o Espírito Santo terminou o primeiro trimestre de 2024 com o menor número de homicídios registrados para o período, desde 1996. Em janeiro, fevereiro e março, somados, foram 227 assassinatos, contra 281 no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Ao todo, a redução acumulada no comparativo com 2023 chegou a 19,2%.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Bilionário que comprou time do Cruzeiro investe pesado no ES

Conheça a grande nova área de lazer que Vitória e Serra vão ganhar

ES promove militar a coronel 14 dias após instalar inquérito contra ele

Acusado de assédio, subcomandante é afastado dos Bombeiros do ES

Banho da discórdia em Vila Velha: o que diz prefeitura sobre água de chafariz

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

eugênio ricas Segurança Pública Sesp Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados