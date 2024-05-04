Abril, o mês com mais assassinatos no Espírito Santo

Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa: mais trabalho em abril Crédito: Fernando Madeira

Abril foi o mês que mais registrou homicídios dolosos no Espírito Santo: 90. Em março aconteceram 81; fevereiro, 70; e janeiro, 78. Para completar, o mês que passou teve quantidade superior de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 82 casos.

Vale destacar que a quantidade de crimes registrados nos maiores municípios da Grande Vitória representou 46,67% do total de assassinatos em todo o mês.

Vitória e Serra registraram, cada um, 13 homicídios, enquanto Cariacica teve 10 e Vila Velha, seis. A Capital foi palco de intensos conflitos em regiões de vulnerabilidade social, onde há presença do tráfico de drogas. Isso acontece pouco tempo após a prisão do traficante Marujo, que era o criminoso mais procurado no Estado.

Apesar do pior resultado em abril, o Estado ainda acumula queda de assassinatos no ano de 2024. Foi registrada uma redução de 12,12%, havendo 319 crimes no primeiro quadrimestre de 2024 ante 363 no mesmo intervalo de tempo do ano passado.

PRIMEIRO REVÉS DO NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ES

O crescimento no número de assassinatos no Espírito Santo em abril é o primeiro revés do novo secretário estadual da Segurança Pública, Eugênio Ricas, que se licenciou do comando da Superintendência da Polícia Federal no ES , em fevereiro, para assumir a Sesp no lugar do coronel PM Alexandre Ramalho, que deixou o cargo para ser candidato a prefeito de Vila Velha.