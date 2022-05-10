A presidenciável que quer destruir o capitalismo visita o ES

Vera Lúcia será candidata a presidente pela segunda vez consecutiva Crédito: Agência Brasil

Pré-candidata a presidente da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e com 1%, em média, nas pesquisas de intenção de voto, Vera Lúcia Salgado visita o Espírito Santo nesta sexta (13) e sábado (14) para lançar as pré-candidaturas do seu partido ao governo do Estado (Capitão Vinícius Sousa) e ao Senado (Filipe Skiter).

Pernambucana de nascimento e radicada em São Paulo , a ex-petista de 54 anos se apresenta como “única mulher negra pré-candidata à Presidência da República e é a alternativa revolucionária socialista nesta eleição”.

Não é um mero jogo de palavras. Reformas e capitalismo, definitivamente, não estão na cartilha do PSTU, uma das muitas legendas de esquerda que surgiram como dissidência do Partido dos Trabalhadores

Antes de construir o socialismo, porém, a legenda propõe destruir as bases do capitalismo e revogar as reformas recentes feitas no país, como a trabalhista , a previdenciária e a do teto de gastos

No programa do PSTU ao governo está também a redução da jornada de trabalho, sem reduzir os salários, “para criar mais vagas de empregos”, além de um “programa de obras públicas ecológicas para gerar empregos e resolver problemas como o déficit de moradias e o saneamento básico”.

Para alcançar esses objetivos, o partido põe as cartas na mesa e avisa o que pretende fazer se sua candidata chegar ao Palácio do Planalto: “O PSTU acredita que só é possível realizar essas ações deixando de pagar a dívida pública, taxando as grandes fortunas e propriedades e tirando o sistema financeiro das mãos dos banqueiros. O programa prevê também que as 100 maiores empresas, que controlam a maior parte da economia nacional, sejam colocadas nas mãos dos trabalhadores”.

Evidentemente que para tentar realizar tão ambicioso programa, Vera Lúcia tem que cumprir a primeira etapa que é chegar à Presidência da República. Mas, para isso, tem que melhorar muito seu desempenho eleitoral.

Em 2018, quando foi candidata ao Planalto pela primeira vez, a representante do PSTU ficou em antepenúltimo lugar (12º) na corrida presidencial com 0,05% dos votos. Vera foi escolhida por 55.762 eleitores dos 107.050.673 que escolheram um candidato. Chegar ao socialismo revolucionário pelo caminho eleitoral não é tarefa fácil, né?