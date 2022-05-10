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Leonel Ximenes

A presidenciável que quer destruir o capitalismo visita o ES

Pré-candidata a presidente propõe revogar reformas trabalhista, previdenciária e do teto de gastos e colocar as 100 maiores empresas do país "na mão dos trabalhadores"

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 12:32

Públicado em 

10 mai 2022 às 12:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vera Lúcia foi candidata a presidente em 2018 pelo PSTU
Vera Lúcia será candidata a presidente pela segunda vez consecutiva Crédito: Agência Brasil
Pré-candidata a presidente da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e com 1%, em média, nas pesquisas de intenção de voto, Vera Lúcia Salgado visita o Espírito Santo nesta sexta (13) e sábado (14) para lançar as pré-candidaturas do seu partido ao governo do Estado (Capitão Vinícius Sousa) e ao Senado (Filipe Skiter).
Pernambucana de nascimento e radicada em São Paulo, a ex-petista de 54 anos se apresenta como “única mulher negra pré-candidata à Presidência da República e é a alternativa revolucionária socialista nesta eleição”.
Não é um mero jogo de palavras. Reformas e capitalismo, definitivamente, não estão na cartilha do PSTU, uma das muitas legendas de esquerda que surgiram como dissidência do Partido dos Trabalhadores.
Antes de construir o socialismo, porém, a legenda propõe destruir as bases do capitalismo e revogar as reformas recentes feitas no país, como a trabalhista, a previdenciária e a do teto de gastos.
No programa do PSTU ao governo está também a redução da jornada de trabalho, sem reduzir os salários, “para criar mais vagas de empregos”, além de um “programa de obras públicas ecológicas para gerar empregos e resolver problemas como o déficit de moradias e o saneamento básico”.

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Para alcançar esses objetivos, o partido põe as cartas na mesa e avisa o que pretende fazer se sua candidata chegar ao Palácio do Planalto: “O PSTU acredita que só é possível realizar essas ações deixando de pagar a dívida pública, taxando as grandes fortunas e propriedades e tirando o sistema financeiro das mãos dos banqueiros. O programa prevê também que as 100 maiores empresas, que controlam a maior parte da economia nacional, sejam colocadas nas mãos dos trabalhadores”.
Evidentemente que para tentar realizar tão ambicioso programa, Vera Lúcia tem que cumprir a primeira etapa que é chegar à Presidência da República. Mas, para isso, tem que melhorar muito seu desempenho eleitoral.

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Em 2018, quando foi candidata ao Planalto pela primeira vez, a representante do PSTU ficou em antepenúltimo lugar (12º) na corrida presidencial com 0,05% dos votos. Vera foi escolhida por 55.762 eleitores dos 107.050.673 que escolheram um candidato. Chegar ao socialismo revolucionário pelo caminho eleitoral não é tarefa fácil, né?
O ato de lançamento das pré-candidaturas de Vinícius Sousa ao governo do Estado e de Filipe Skiter ao Senado será realizado neste sábado, às 17h, no Restaurante Sabor no Fogo, na Rua da Lama, em Jardim da Penha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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