Poucas&Boas: o Capitão ficou vermelho com o seu passado socialista

Capitão Assumção, hoje no PSL, começou sua trajetória política no PSB de Casagrande Crédito: Tati Beling

Em recente discussão mais acalorada na Assembleia, Capitão Assumção discursava contra os “vermelhos” quando o líder do governo na Casa, Enivaldo dos Anjos, interveio: “O senhor foi vermelho também, está lembrado”?

PASSADO VERMELHO

Enivaldo se referia ao fato de que o hoje deputado do PSL começou sua trajetória no PSB, o Partido Socialista Brasileiro.

HOUVE ISSO?

Ao defender a mudança de horário das sessões na Câmara de Cariacica, o vereador Itamar Freire filosofou: “Quem ouve está ouvindo”.

ELE ACREDITOU?

De um policial desiludido com os rumos da política: “O PSL já não mais representa meus anseios de fazer uma política limpa e honesta. Vou sair na primeira oportunidade”.

O PROBLEMA DO P$L

Por falar nisso, é fácil resolver a megacrise do partido de Bolsonaro: era só acabar com essa vergonha do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral e seus milhões de reais bancados pelo povo brasileiro.

ELES ODEIAM A CULTURA

Fonte do setor no Estado estima que a Cultura vai sofrer um corte de cerca de 70% no Orçamento da União em 2020.

VIVA A CULTURA!

Por falar em Cultura, a reforma da Igreja dos Reis Magos, na Serra, será inaugurada no fim de novembro ou no começo de dezembro.

SÓ PENSA NAQUILO

O tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, que foi candidato a deputado estadual (derrotado) em 2018, mandou fazer um backdrop (painel com propaganda para entrevistas). O painel do militar tem o nome dele com a sua marca da campanha eleitoral e já está nas redes sociais.

O DIVÃ DO CAPITÃO

E o Capitão Assumção ataca de novo: ele quer que o governo do Estado disponibilize um psicólogo nas escolas estaduais. Caro deputado, tem certeza de que são as escolas que mais precisam desses profissionais?

VOCAÇÃO PARA SOFREDOR

Em recente debate no Museu Vale, o historiador Luiz Antônio Simas disse, em tom de brincadeira, que é botafoguense porque não nasceu com uma visão triunfalista. A “confissão” foi feita ao rubro-negro Marco Lucchesi, presidente da ABL, que participou do encontro com o pesquisador da cultura popular.

SUCESSÃO ENTRE OS IMORTAIS

Depois de 15 anos (21 na diretoria) na presidência da Academia Espírito-Santense de Letras, o professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro vai passar o bastão em dezembro para a colega Esther Abreu.

COMÉRCIO AMBULANTE

Leitor da coluna que utilizou o Transcol dia desses relatou que na viagem do Terminal Laranjeiras ao Terminal Carapina foi abordado por cinco vendedores. Ofereceram doces, balas, fones de ouvidos e carregadores de celular.

A MORTE DÁ LUCRO

A Prefeitura de Linhares anuncia que vai abrir cadastro de ambulantes para o Dia de Finados.

CASAL HI-TECH

Casal que trabalha como motorista de aplicativo utiliza uma técnica para verificar onde o outro está e também para se proteger. A forma encontrada é enviar mensagem de voz para o (a) amado (a) e falar o nome de quem pegou a corrida e o destino. “Assim a gente nunca se perde”, ensina o motorista.

CONSTATAÇÃO

Quem com o PSL fere, com o PSL está sendo ferido.

ALÔ, ELEITOR!