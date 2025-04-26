A memória viva de uma enfermeira capixaba que atuou contra a Covid

Patrícia Azevedo: “Era tudo muito novo e desafiador. A gente adoecia junto, trabalhava exausto, e mesmo assim continuava. A missão era salvar vidas” Crédito: Divulgação

Cinco anos após o início da pandemia de Covid-19, a enfermeira capixaba Patrícia Azevedo, de 39 anos, será homenageada pela Câmara Municipal de Vitória em reconhecimento à sua atuação na linha de frente do combate ao coronavírus no Espírito Santo. A solenidade será realizada no dia 8 de maio, às 19h, por iniciativa do vereador Bruno Malias (PSB), em sessão solene que pretende destacar a importância dos enfermeiros.

Patrícia foi protagonista de momentos históricos durante a pandemia. Atuando no Samu, participou da primeira remoção de paciente com suspeita de Covid-19 no Estado, ao lado do médico Marcos Mantelmacher (que morreu durante a segunda onda da pandemia) e do motorista André Tonori.

Paralelamente, trabalhava também no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (Milena Gotardi), onde integrou a equipe responsável pela montagem da primeira enfermaria pediátrica para pacientes com Covid-19.

“Era tudo muito novo e desafiador. A gente adoecia junto, trabalhava exausto, e mesmo assim continuava. A missão era salvar vidas”, conta a enfermeira, que enfrentou a pandemia enquanto cuidava dos filhos pequenos e dos pais idosos.

PERDAS DE VIDA

Durante a crise sanitária, Patrícia se viu diante de perdas marcantes, como colegas de equipe e crianças em tratamento oncológico que não resistiram à infecção. Mesmo assim, permaneceu firme na missão de acolher, cuidar e salvar, tornando-se símbolo da resistência e do amor à profissão.

“Eu tenho até hoje uma rosa do deserto que ganhei de uma criança com leucemia que faleceu comigo no hospital. É um símbolo do que a gente viveu, do que a gente aprendeu, do que a gente nunca vai esquecer”, diz a profissional da saúde.

Na época da pandemia, além do Samu, Patrícia trabalhava no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória Crédito: Divulgação

Mesmo com o medo constante de levar o vírus para casa, especialmente aos pais idosos e à filha pequena, Patrícia não parou. Atuou em remoções, internamentos e na montagem de protocolos. E salvou vidas. Muitas delas.