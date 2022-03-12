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Leonel Ximenes

73 celulares são roubados por dia no ES. Saiba as cidades com mais ocorrências

Média diária dos dois primeiros meses de 2022 é superior à média do ano passado

Públicado em 

12 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Celulares eram furtados por funcionário de Centro de Distribuição em Viana
Celulares  furtados em Centro de Distribuição de Viana Crédito: Divulgação/Polícia Civil
4.343 telefones celulares foram roubados ou furtados nos dois primeiros meses de 2022 no Espírito Santo, segundo informações do Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Isso quer dizer que, por dia, 73 aparelhos são retirados de seus donos por uma ação criminosa. A média fica em pouco mais de três aparelhos a cada 60 minutos e é superior à do ano passado, que registrou 24.671 celulares furtados e roubados, média de 67,5 por dia.
Conforme consulta da coluna ao painel, nesta sexta-feira (10), foram roubados 2.811 telefones e furtados 1.532. Vila Velha lidera o quantitativo, com 941 delitos, seguido por Serra (926), Cariacica (678) e Vitória (581).
73 celulares são roubados por dia no ES. Saiba as cidades com mais ocorrências
Contudo, chama a atenção a quantidade de ocorrências registradas em Guriri. No famoso balneário de São Mateus, foram contabilizados 128 casos, sendo 107 deles mediante furto, ou seja, quando não há emprego de ação violenta para levar o aparelho alheio.
Destaca-se ainda que nas mais badaladas praias capixabas não foram realizadas programações públicas de Carnaval, fato que ajudou, segundo fontes da segurança pública, a diminuir o índice de crimes contra o patrimônio desse tipo.

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Em Vila Velha, município líder de roubos e furtos de celulares, o bairro com mais registros desses delitos é a Glória, movimentado polo de comércio, especialmente de confecções. Por lá foram 86 registros.
E sobre as marcas, o domínio é da Samsung. Foram roubados e furtados 1.582 smartphones da fabricante sul-coreana. Já da Apple, com seus iPhones, foram contabilizados 620.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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