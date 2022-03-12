73 celulares são roubados por dia no ES. Saiba as cidades com mais ocorrências

4.343 telefones celulares foram roubados ou furtados nos dois primeiros meses de 2022 no Espírito Santo, segundo informações do Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
. Isso quer dizer que, por dia, 73 aparelhos são retirados de seus donos por uma ação criminosa. A média fica em pouco mais de três aparelhos a cada 60 minutos e é superior à do ano passado, que registrou 24.671 celulares furtados e roubados, média de 67,5 por dia
.
Conforme consulta da coluna ao painel, nesta sexta-feira (10), foram roubados 2.811 telefones e furtados 1.532. Vila Velha
lidera o quantitativo, com 941 delitos, seguido por Serra (926), Cariacica (678) e Vitória (581).
Contudo, chama a atenção a quantidade de ocorrências registradas em Guriri. No famoso balneário de São Mateus
, foram contabilizados 128 casos, sendo 107 deles mediante furto, ou seja, quando não há emprego de ação violenta para levar o aparelho alheio.
Destaca-se ainda que nas mais badaladas praias capixabas não foram realizadas programações públicas de Carnaval, fato que ajudou, segundo fontes da segurança pública, a diminuir o índice de crimes contra o patrimônio desse tipo.
Em Vila Velha, município líder de roubos e furtos de celulares, o bairro com mais registros desses delitos é a Glória, movimentado polo de comércio, especialmente de confecções. Por lá foram 86 registros.
E sobre as marcas, o domínio é da Samsung. Foram roubados e furtados 1.582 smartphones da fabricante sul-coreana. Já da Apple, com seus iPhones, foram contabilizados 620.