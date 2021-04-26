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Leonel Ximenes

1,3 milhão de auxílios emergenciais foram pagos no ES em 2020

Município que teve mais beneficiários foi a Serra, com 134.767 pessoas

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

26 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Auxílio emergencial voltou a ser pago no Brasil
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O tamanho da crise econômica provocada pelo coronavírus se reflete na quantidade de auxílios emergenciais que foram pagos pelo governo federal no Espírito Santo em 2020. Ao todo, foram 1.318.855 pagamentos efetuados.
O município que mais teve beneficiários foi a Serra (169.945), seguido por Vila Velha (147.586), Cariacica (134.767) e Vitória (91.908). É um volume muito superior ao auxílio permanente mais conhecido, o Bolsa-Família, que beneficiou 205.531 pessoas em todo o ano passado no ES.
Até o momento, os dados mais atualizados de 2021 do Portal da Transparência do governo federal relatam que foram pagos 6.685 auxílios emergenciais.

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Atualmente, além do auxílio emergencial do governo federal, há o pagamento efetuado aos mais carentes pelo governo do Estado bem como por outras prefeituras, como a da Serra e a de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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