1,3 milhão de auxílios emergenciais foram pagos no ES em 2020

O tamanho da crise econômica provocada pelo coronavírus se reflete na quantidade de auxílios emergenciais
que foram pagos pelo governo federal
no Espírito Santo em 2020. Ao todo, foram 1.318.855 pagamentos efetuados.
O município que mais teve beneficiários foi a Serra (169.945), seguido por Vila Velha (147.586), Cariacica (134.767) e Vitória (91.908). É um volume muito superior ao auxílio permanente mais conhecido, o Bolsa-Família, que beneficiou 205.531 pessoas em todo o ano passado no ES.
Até o momento, os dados mais atualizados de 2021 do Portal da Transparência do governo federal relatam que foram pagos 6.685 auxílios emergenciais.
Atualmente, além do auxílio emergencial do governo federal, há o pagamento efetuado aos mais carentes pelo governo do Estado
bem como por outras prefeituras, como a da Serra e a de Vitória.