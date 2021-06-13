Valores são fundamentais para construir uma sociedade desenvolvida

Vacinação: a emissão de atestados falsos para pessoas saudáveis tem sido alvo de investigação em vários Estados Crédito: Márcia Leal/PMCI

O que são valores? Valores podem ser definidos como os princípios que norteiam o comportamento e a personalidade de um cidadão, considerando que esses mesmos princípios devem valer para toda a sociedade, para possibilitar uma convivência civilizada.

Os valores funcionam como um código de conduta ou regras silenciosas, que fazem com que cada indivíduo atue na sociedade, integrando-a e adequando-se a ela. Quando uma pessoa orienta sua conduta de acordo com seus valores e, ainda que não esteja sendo observada, age sempre da maneira correta, pode-se dizer que ela age com integridade.

Resolvi tratar deste tema nesta semana ao observar o que considero um verdadeiro absurdo, e que revela uma das piores faces de nossa sociedade: as fraudes na fila de vacinação de portadores de comorbidades.

A emissão de atestados falsos para pessoas saudáveis tem sido alvo de investigação em vários Estados. Em Divinópolis (MG), a prefeitura investiga 200 casos, a maioria de jovens que alegam ter pressão alta e diabetes e até homens que se inscreveram como “grávidas”. No Espírito Santo já há lei prevendo multa de R$ 58 mil para quem for vacinado fora da ordem. Em caso de agente público, a multa dobra para R$ 116 mil.

Esse fura-fila é parente da carteirada e do jeitinho, no pior sentido. São sintomas de uma sociedade desigual, injusta e que vive uma crise de valores. Superá-la é um desafio histórico, essencial para o nosso desenvolvimento econômico e social, e que depende fundamentalmente do empenho de nossas lideranças políticas.

Em seu livro “Integridade Governamental e Empresarial”, o advogado e professor Marcelo Zenkner fala sobre a integridade e a coerência. Integridade pressupõe uma estrutura interna de princípios éticos universais. E é preciso coerência: o indivíduo que reclama da corrupção pública não pode sonegar impostos – nem furar a fila da vacina ou desrespeitar o sinal vermelho.

Vale lembrar a máxima de Immanuel Kant: “São injustas todas as ações que se referem ao direito de outros homens, cujas máximas não se harmonizem com a publicidade”. Em outras palavras: tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Parece simples? Bem, não é o que vemos.

O antídoto poderia estar na observância das técnicas de compliance, expressão que ganhou projeção no mundo corporativo e no setor público com os recentes escândalos de corrupção no país. Entretanto, como sugere Zenkner em seu livro, a solução está na implementação de efetivos sistemas de integridade, tanto no âmbito público como no privado.

Sistemas dessa natureza vão muito além da prevenção de práticas ilícitas, pois objetivam a disseminação e a absorção da cultura de fazer aquilo que é correto. Os sistemas de integridade, sem descartar o compliance, possuem, entre os seus elementos, o propósito, a transparência, a meritocracia, a lealdade competitiva, a inovação, a responsabilidade social, a sustentabilidade e a reputação ilibada.

Esses valores são muito mais importantes para a construção de uma nação do que se pode imaginar. Não por acaso, os países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) são também os que possuem menor percepção de corrupção.

O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional é o principal indicador de corrupção do mundo. Os países mais bem avaliados são Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. Os mais mal avaliados são Venezuela, Iêmen e Síria.

O ranking de 2020 mostra o Brasil estagnado há quase dez anos. Em 180 países, estamos em 94º lugar, atrás de Colômbia, Turquia e China, abaixo da média dos Brics e da média regional da América Latina. Desempenho incompatível com o tamanho de nossa economia e com o nosso potencial.

O Brasil de hoje, de certa forma, faz lembrar o Espírito Santo dos anos 90: desorganização política, fiscal e administrativa, tensão entre os poderes públicos, uma elite política sob desgaste, uma crise institucional e de valores no andar de cima, que contamina todo o tecido social.

Com a eleição do ex-governador Paulo Hartung, em 2002, o Estado iniciou um processo de concertação em torno da recuperação ética, administrativa e orçamentária, que resultou em outro padrão de relacionamento entre os setores público e privado, com notável melhoria no ambiente de negócios e na qualidade de vida da população.

Interessante observar que os avanços foram preservados em gestões subsequentes e se consolidaram como um patrimônio da sociedade.

Espírito Santo , gradualmente, equilibrou as contas públicas, passou a pagar em dia o funcionalismo, com repercussões positivas no comércio, reduziu o índice de homicídios, avançou na educação pública e atraiu mais investimentos, indicando que, sim, é possível superar aquele desafio histórico por meio da política, do diálogo e da construção de consenso sempre aderentes aos valores da integridade.