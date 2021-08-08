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Economia

Investimentos: o Brasil está descobrindo o Espírito Santo

Grupos nacionais e internacionais estão começando a reconhecer no Espirito Santo um local atrativo para a alocação de investimentos, trazendo a esperança de voltarmos a ter um crescimento do PIB superior à média nacional

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 ago 2021 às 02:00
Léo de Castro

Colunista

Léo de Castro

Sede da Uniaves em Castelo, que tem capacidade para abater 160 mil aves diariamente
Sede da Uniaves em Castelo, que tem capacidade para abater 160 mil aves diariamente Crédito: Reprodução do YouTube
Há alguns meses mencionei neste espaço que o PIB capixaba está estagnado há uma década, com consequências negativas para toda a sociedade. Afinal, isso significa perda de competitividade e de oportunidades. Um levantamento do Ideies, instituto de estudos ligado à Findes, mostra que, em 2011, o Espírito Santo representava 2,4% do PIB nacional, sendo o 11º Estado da Federação nesse ranking. Em 2018, caímos para a 14ª posição, com participação de 2%. Isso num período em que o Brasil enfrentou um ciclo recessivo de 2014 a 2016.
Isso se reflete na população, naturalmente. O PIB per capita do Estado caiu de R$ 38 mil, em 2012, para R$ 31 mil, em 2020, uma perda de R$ 7 mil, segundo cálculos do IAE-Findes, o Indicador de Atividade Econômica medido pelo Ideies.
O fato é que, sem crescimento econômico, todos perdem. Precisamos reagir a essa estagnação com estratégias profissionalizadas e ambiciosas. Existem caminhos, como veremos a seguir, mas antes gostaria de destacar um movimento interessante que tenho percebido no mercado, na contramão dessa perda no PIB, e que pode indicar que, de certa forma, já começamos uma mudança.
O Brasil vive um momento de intensa atividade na área de M&A (Mergers and Acquisitions, ou Fusões e Aquisições). E as empresas capixabas estão participando intensamente dessa agenda.
Alguns exemplos: dias atrás a Pif Paf adquiriu a UniavesPif Paf adquiriu a Uniaves, indústria de alimentos sediada em Castelo. No fim de julho, a Ambipar anunciou a aquisição da ControlPar, holding de empresas da área ambiental. Em junho, o Grupo Fleury, de São Paulo, comprou os tradicionais laboratórios capixabas Pretti e Bioclínico. Ainda em 2018, a gestora norte-americana de fundos de private equity H.I.G. adquiriu o controle do grupo Meridional.
Players nacionais e globais como a Olam, Café Cacique, Britânia, Laticínios Porto Alegre, MadeiraMadeira, BRF, Marcopolo e vários outros têm anunciado investimentos no Estado. E empresas capixabas também estão expandindo sua atuação para além de nossas fronteiras. Temos citado exemplos como Laticínios Damare, Imetame, Guidoni, Autoglass, Vix, Wine e PicPay.

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Esse cenário indica que grupos nacionais e internacionais estão começando a reconhecer no Espirito Santo um local atrativo para a alocação de investimentos, trazendo a esperança de voltarmos a ter um crescimento do PIB superior à média nacional.
Essa miscigenação empresarial é extremamente benéfica, não apenas pelas óbvias vantagens em termos de crescimento econômico e oportunidades de negócios, mas também pelo que ela representa para a oxigenação da cultura empresarial capixaba.
As fusões e aquisições nos conectam com grandes centros de decisão e nos ajudam a projetar o Estado mundo afora, com reflexos positivos para a nossa imagem e potencializando a atração de novos investidores, que provavelmente virão no rastro. Uma sociedade plural, com diversidade de pensamentos e culturas, é uma sociedade mais criativa e com maior potencial de evoluir.
O fato é que hoje precisamos cada vez mais atrair empresas e talentos de fora, para nos enriquecer em todos os sentidos, para estimular as nossas empresas a também romper fronteiras, expandir investimentos e realimentar essa diversidade, num ciclo virtuoso de geração de oportunidades.

ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO

O Estado tem bons “ativos” para se vender no mercado nacional, mas, como mencionei no início, precisamos de uma estratégia ambiciosa, a ser executada de forma profissional, com perseverança.
Equilíbrio fiscal, estabilidade institucional, ambiente favorável aos negócios, localização geográfica privilegiada com proximidade com os grandes centros consumidores, educação pública e privada de qualidade, avanços nos indicadores de segurança e qualidade de vida são grandes vantagens competitivas, sim. Mas, se não tivermos boa capacidade de comunicação para vender essas vantagens, elas não serão percebidas e não terão tanto valor. Precisamos, em síntese, “cacarejar”.
Muitos Estados têm suas agências de atração de investimentos. São Paulo, que já é historicamente um imã natural de atração de investimentos, além de ter a sua agência, a InvestSP,  ainda possui escritórios em Xangai e Dubai e neste ano vai abrir novas unidades na Alemanha, em Munique, e em Nova York.
A Findes, desde 2018, iniciou um trabalho em parceria com o Estado, a academia e o setor produtivo, e colocou de pé o plano Indústria 2035, um projeto de desenvolvimento de longo prazo, elencando os setores portadores de futuro e desenhando as rotas estratégicas, com o caminho das pedras para o crescimento de cada setor.
Esse plano é, sem dúvida, uma enorme contribuição que a Federação das Indústrias dá para que o Estado organize seus esforços, observando as suas vantagens competitivas.
Outra contribuição relevante é o IAN – Indicador de Ambiente de Negócio, que mede, relativiza e cria um banco de boas práticas para que os municípios possam se aprimorar na atração de investimentos. O IAN inclusive deverá ganhar um capitulo de marcos regulatórios (licenciamento ambiental, abertura de empresas, alvará de obras, pagar impostos, etc) em breve.

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Desde 2017 a Findes vem pautando de forma clara e objetiva os nossos desafios nas áreas de infraestrutura, inovação e produtividade, e esse trabalho, quando compartilhado com os diversos atores da sociedade, tem conquistado avanços importantes.
Precisamos pegar trabalhos como esses, abraçá-los, ampliá-los e alinhá-los com as forças estaduais, com uma coordenação robusta, com métodos, metas, e capital humano para abrir o olho do Brasil e do mundo para as oportunidades e vantagens de investir no Espírito Santo.
Não tenho dúvida de que podemos mais, muito mais. Mas para isso precisamos ousar!

Léo de Castro

Empresario, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Politica Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaco, aborda economia, inovacao, infraestrutura e ambiente de negocios.

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