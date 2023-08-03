Adoçante ou açúcar? Como tomar o cafezinho após recomendação da OMS

Uso de adoçante Crédito: jcomp/Freepik

No entanto, o Comitê de Aditivos Alimentares da própria OMS divulgou que os limites de consumo de adoçantes em milhares de alimentos e bebidas seguirão inalterados. A FDA, poderosa e respeitada agência americana, discordou da OMS, achando a postura precipitada. Muitos amigos entraram em pânico: vão tomar o cafezinho sem adoçante? Voltar para o açúcar?

O aspartame é 200x mais doce que o açúcar e seu uso vem de 1974. Há mais de 40 anos foi estabelecido um limite diário de 40 mg/kg, equivalente a 10-14 latas diárias de refrigerantes dietéticos. Nos últimos anos, a IARC tem alertado sobre estudos mostrando algum risco de aspartame e câncer de fígado.

Um deles seguiu quase 500 mil participantes em 11 países europeus, por 12 anos. Um outro seguiu mais de 900 mil norte-americanos de 1982 a 2016, mostrando algum risco de adoçantes artificiais para câncer de pâncreas. Os estudos acendem um alerta, mas não estabelecem com segurança um nexo causal entre câncer e adoçantes.

Os adoçantes artificiais não estão somente no café adoçado ou nas bebidas dietéticas, ou “zero calorias”, mas em milhares de bolos, e vários tipos de alimentos muito processados. O alerta da OMS serve como uma orientação ou chamada (“call”) para novas pesquisas no campo, como também para alertar quanto ao uso indiscriminado de adoçantes.