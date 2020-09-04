Xilitol: os benefícios do adoçante quando adicionado em soluções nasais

O xilitol possui diversas aplicações clínicas. É usado na saúde bucal, principalmente pela sua eficácia no combate às cáries e gengivites Crédito: Pinterest

O xilitol é um adoçante natural utilizado na alimentação desde a década de 1960. Com o crescente número de pessoas que necessitam diminuir ou cessar o consumo de açúcar, o composto passou a ser usado frequentemente no lugar do açúcar de mesa em muitas dietas , principalmente para pessoas diabéticas. O adoçante é derivado da xilose, substância presente em frutas e legumes.

No Brasil, a maioria dos produtos disponíveis no mercado fazem parte da área de comestíveis, como gomas de mascar, balas, sobremesas, entre outros, porém os benefícios da substância estão muito além da dieta. Com o avanço de pesquisas e estudos realizados em todo o mundo, foi percebido que o xilitol possui diversas aplicações clínicas, como benefício na saúde bucal, principalmente pela sua eficácia no combate às cáries e gengivites, já que ele contém substâncias antibacterianas que ajudam a matar as bactérias que causam mal aos dentes.

"O uso ameniza as crises de rinite alérgica e os episódios de rinossinusites melhorando a congestão nasal, e ainda atua no combate ou prevenção da Otite Média Aguda" Tatiana Abdo - otorrinolaringologista

A partir da indicação para saúde bucal, iniciaram-se estudos sobre o composto ser utilizado também em sprays nasais, constatando que seu uso ameniza as crises de rinite alérgica e os episódios de rinossinusites (processo inflamatório que acomete a mucosa nasal), melhorando a congestão nasal e fluidificando o muco. E ainda atua no combate ou prevenção da Otite Média Aguda (OMA), uma das infecções mais frequentes em crianças e comum nas estações mais frias, explica a otorrinolaringologista Tatiana Abdo.

NARIZ ENTUPIDO

Um quadro comum em pacientes que possuem doenças respiratórias é o nariz entupido, causando dificuldade para respirar. Nesses casos, a lavagem nasal é recomendada para manter as vias nasais limpas e facilitar a respiração. Estudos mostram que o xilitol aplicado em forma de spray na mucosa nasal inibe bactérias e aumenta os mecanismos de defesa, além de diminuir a aderência de bactérias que causam doenças, reduzindo a incidência de infecções.

A otorrinolaringologista Flavia Gomes de Freitas explica que desde meados da década de 1990, o açúcar encontrado nas fibras das frutas, vegetais e cogumelos vem sendo utilizado com mais intensidade na área da otorrinolaringologia. "Pesquisas mostram que pode reduzir o acúmulo de líquido no ouvido das crianças". O produto também pode ser usado como spray nasal para fazer a lavagem do nariz. "Qualquer pessoa pode usar, não tem efeito colateral e possui uma ação muito boa. Ele pode ser usado preventivamente".

"Qualquer pessoa pode usar o spray nasal para fazer a lavagem do nariz, não tem efeito colateral. Ele tem uma ação muito boa" Flavia Gomes de Freitas - Otorrinolaringologista