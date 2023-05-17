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Uso prolongado

O alerta da OMS sobre riscos de adoçante artificial à saúde

Organização afirma que uso prolongado aumentaria os riscos de diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e morte prematura.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 mai 2023 às 09:18

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 09:18

Imagem BBC Brasil
A sacarina é um dos substitutos mais comuns do açúcar Crédito: Getty Images
Organização Mundial da Saúde (OMS) desaconselha o uso de adoçantes sem açúcar para perda de peso.
A diretriz publicada pela organização, divulgada nesta na terça-feira (16/05), afirma que o consumo destes produtos não oferece benefícios significativos a longo prazo para reduzir a gordura corporal em adultos ou crianças.
Os adoçantes que substituem o açúcar tampouco ajudariam a reduzir o risco de doenças não transmissíveis (DNTs), como câncer ou diabetes, segundo o relatório.
A OMS alerta que, na verdade, o uso prolongado de adoçantes aumentaria o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e morte prematura em adultos.
Isso se aplicaria a todos os adoçantes sem açúcar, da sacarina e sucralose à stevia, incluindo aqueles usados em alimentos e bebidas, como os refrigerantes "light" ou "zero".
Imagem BBC Brasil
Os refrigerantes 'zero' não ajudariam a perder peso ou prevenir doenças, de acordo com a OMS Crédito: Getty Images

Sem valor nutricional

Os adoçantes sem açúcar "não são fatores dietéticos essenciais e carecem de valor nutricional", disse Francesco Branca, diretor de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS, em comunicado.
A organização recomenda, em vez de substituir o açúcar por outros produtos, eliminar totalmente e desde cedo o consumo de bebidas e alimentos com sabores doces, com exceção de frutas.
Essas recomendações são dirigidas a todas as pessoas, exceto aquelas com diabetes pré-existente, segundo a OMS.
Não se aplicam, no entanto, aos adoçantes contidos em alguns medicamentos e produtos de cuidado e higiene pessoal, como pastas de dente e cremes para a pele, nem aos açúcares de baixo teor calórico e aos álcoois de açúcar (polióis).
A OMS incluiu essa recomendação em um conjunto de diretrizes para "estabelecer hábitos alimentares saudáveis ​​ao longo da vida, melhorar a qualidade da dieta e diminuir o risco de doenças não transmissíveis em todo o mundo", afirma o comunicado.

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