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Recorde de vendas

Concessionárias BYD do Grupo Águia Branca lideram vendas nacionais da montadora

Lojas da Vitória Motors BYD registraram crescimento recorde em março, alcançando primeiro lugar no ranking oficial das concessionárias da marca chinesa

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 16:32

Públicado em 

02 abr 2026 às 16:32
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

BYD Dolphin Mini
O BYD Dolphin Mini está entre os dez veículos mais vendidos do país Crédito: BYD/Divulgação
A BYD Vitória Motors ficou em primeiro lugar no ranking oficial das concessionárias da montadora chinesa no Brasil nas categorias share nacional (participação de mercado) e varejo da marca no país. O desempenho foi impulsionado pelos resultados alcançados em março pela rede de concessionárias, que integra a Divisão Comércio do Grupo Águia Branca.
Com um crescimento de 168% no mês de março em comparação ao mesmo período do ano passado, a BYD Vitória Motors comercializou o total de 2.697 veículos, impulsionados também pela campanha 48 Horas Eletrizantes, já adiantada aqui na coluna.
No recorte por praças, a empresa conquistou o 1º lugar no varejo nas cidades de Vitória, Ipatinga (MG), Governador Valadares (MG), Uberaba (MG) e Brasília (DF). Também garantiu posições de destaque com 2º lugar nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, além de 3º lugar em importantes mercados como SIA (DF), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG) e, nos municípios de Goiás, Anápolis, Goiânia e Rio Verde.
“O avanço no cenário nacional reafirma o protagonismo da marca no crescimento da BYD, ao se destacar entre os principais grupos do país. Os resultados refletem não só o crescimento da marca, mas também uma operação fortalecida pela expertise do Grupo Águia Branca em gestão, presença regional e experiência do consumidor”, enfatiza o diretor comercial da BYD Vitória Motors, Leonardo Simões.
O BYD Dolphin Mini foi o destaque de vendas nesse período, surgindo, pelo segundo mês consecutivo, como o carro mais vendido no varejo. O modelo, inclusive, é o primeiro carro elétrico a aparecer entre os 10 mais vendidos do país, ocupando a sétima posição no ranking mensal, com 7.053 emplacamentos registrados em março de 2026.

Novo Tiguan chega em maio às lojas da Orvel Volkswagen

As lojas da Orvel Volkswagen de Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus já têm a data para a chegada do novo Tiguan, lançado na última semana pela Volkswagen. A partir de 7 de maio, o SUV, que integra o plano de renovação do portfólio da montadora, estará disponível. Com preço inicial de R$ 299.990, o Tiguan passa a ser uma das apostas da Orvel Volkswagen para impulsionar as vendas nas regiões Sul e Norte do Espírito Santo. A expectativa da rede de concessionárias é de forte procura já nas primeiras semanas.

Honda Shori de Vila Velha tem exposição do WR-V Show Car

WR-V Show Car
WR-V Show Car traz acabamentos em preto brilhante na dianteira, emblemas escurecidos e rodas especiais Crédito: Divulgação
Uma versão especial e personalizada do WR-V, SUV compacto lançado pela Honda no final do ano passado, está, por tempo limitado, na Honda Shori de Vila Velha. O modelo, revelado originalmente em um evento da Honda em São Paulo, traz uma releitura do WR-V com elementos visuais exclusivos.
Entre os destaques do WR-V Show Car, estão os acabamentos em preto brilhante na dianteira, emblemas escurecidos e rodas especiais com pneus 235/65 R17, que reforçam o visual esportivo. A suspensão elevada e o rack de teto funcional contribuem para uma postura mais robusta e aventureira. O modelo está em exposição na Honda Shori de Vila Velha por período limitado.
WR-V Show Car
Versão de demonstração traz uma releitura do WR-V com elementos visuais exclusivos Crédito: Divulgação
A unidade de Vila Velha também conta com a boutique Honda Collection, que reúne produtos inspirados no universo da marca. A linha inclui itens de vestuário — como camisetas, polos, jaquetas e moletons — além de acessórios como bonés, chaveiros e itens colecionáveis.

Grupo Podium completa 30 anos

O Grupo Podium, nascido em Vitória, está completando 30 anos de atuação no mercado automotivo. Atualmente o grupo concentra lojas em Vitória, Cariacica, Serra, Cachoeiro, Venda Nova, Vila Velha e Campos (RJ), com bandeiras das marcas Fiat, Jeep, Ram, Volkswagen e, mais recentemente, a Leapmotor, com veículos eletrificados, além de lojas de locação de veículos. 

Para Augusto Giuberti, presidente do Grupo Podium, o desempenho do mercado reforça a importância das concessionárias para a economia regional. “O setor automotivo tem mostrado capacidade de adaptação e crescimento,mesmo diante de um cenário desafiador. O aumento nas vendas registrado no início de 2026 demonstra a força do mercado e a relevância das concessionárias para a geração de empregos, investimentos e desenvolvimento econômico do Estado”, destaca. 

O executivo ainda acrescenta que a empresa vai continuar ampliando sua atuação, acompanhando as transformações do setor. “Completar 30 anos é motivo de grande orgulho. Essa trajetória foi construída com muito trabalho, com o apoio das montadoras, dos nossos colaboradores e, principalmente, com a confiança dos clientes que escolheram o Grupo Podium ao longo desses anos. Seguiremos investindo para oferecer cada vez mais tecnologia, mobilidade e experiência aos consumidores”, destaca.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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