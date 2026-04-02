Concessionárias BYD do Grupo Águia Branca lideram vendas nacionais da montadora

O Grupo Podium, nascido em Vitória, está completando 30 anos de atuação no mercado automotivo. Atualmente o grupo concentra lojas em Vitória, Cariacica, Serra, Cachoeiro, Venda Nova, Vila Velha e Campos (RJ), com bandeiras das marcas Fiat, Jeep, Ram, Volkswagen e, mais recentemente, a Leapmotor, com veículos eletrificados, além de lojas de locação de veículos.

Para Augusto Giuberti, presidente do Grupo Podium, o desempenho do mercado reforça a importância das concessionárias para a economia regional. “O setor automotivo tem mostrado capacidade de adaptação e crescimento,mesmo diante de um cenário desafiador. O aumento nas vendas registrado no início de 2026 demonstra a força do mercado e a relevância das concessionárias para a geração de empregos, investimentos e desenvolvimento econômico do Estado”, destaca.

O executivo ainda acrescenta que a empresa vai continuar ampliando sua atuação, acompanhando as transformações do setor. “Completar 30 anos é motivo de grande orgulho. Essa trajetória foi construída com muito trabalho, com o apoio das montadoras, dos nossos colaboradores e, principalmente, com a confiança dos clientes que escolheram o Grupo Podium ao longo desses anos. Seguiremos investindo para oferecer cada vez mais tecnologia, mobilidade e experiência aos consumidores”, destaca.