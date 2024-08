Um grupo de idealistas, tendo à frente, entre outros, José Armando Figueiredo Campos e Robson Melo, integrantes do conselho da instituição, está liderando um “movimento do bem” em favor do Asilo dos Idosos de Vitória.



Esse grupo está se esforçando para conseguir cada vez mais novos adeptos já que a instituição faz um belo trabalho com os poucos recursos que tem, e as suas carências são numerosas e desafiadoras. O esforço inclui uma série de reuniões com empresários e lideranças da comunidade para sensibilizar, cada vez um maior número de pessoas, a se engajar na causa de amparo aos idosos.

A intenção é multiplicar doações, sejam as diretas à instituição, sejam as que podem ser feitas nos programas já existentes na área pública como a destinação de parte do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas aos fundos de amparo ao idoso e a adesão ao programa Nota Premiada do Governo do Estado.

No caso da destinação de parte do IR, as pessoas físicas que declaram pelo modelo completo podem doar até 3% do imposto devido (mesmo no caso em que têm direito à restituição) e as pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto devido, valores esses que podem ser direcionados, no momento da declaração, aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional dos idosos.

Com relação ao programa Nota Premiada, o Asilo dos Idosos de Vitória (cuja razão social é Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada) está incentivando as pessoas a se cadastrarem no programa (no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br/) e indicarem o Asilo dos Idosos de Vitória como a instituição a que desejam beneficiar.

A partir daí basta, em cada compra, solicitar o registro do CPF na nota fiscal. Com isso, a pessoa passa a concorrer a prêmios e, sendo premiada em sorteios mensais, o Asilo dos Idosos recebe um valor correspondente à metade do prêmio.

Com iniciativas assim, de mobilização das pessoas em favor da causa do amparo aos idosos, o asilo pretende obter recursos para ampliar os seus serviços que já incluem o abrigo a 80 pessoas carentes (sendo 25% delas acamadas) e atividades ligadas à saúde (entre as quais fisioterapia e odontologia), educação (alfabetização e EJA do 1º ao 5º ano), passeio na praia, comemorações em datas especiais, respeito à religiosidade, ações intergeracionais (integração dos idosos com crianças e adolescentes), culturais (com musicalização), e muitas outras, tudo visando a melhor qualidade de vida dos assistidos.

O movimento de apoio ao Asilo dos Idosos já colecionou alguns avanços significativos. Ao completar 83 anos, em 2023, a data foi marcada pelo lançamento do livro “Dignidade não tem idade: 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, 83 anos do Asilo dos Idosos de Vitória”, sendo os recursos obtidos com a venda dos exemplares destinados à instituição. Em junho de 2023, o Jantar Beneficente dos Chefs reuniu 16 renomados chefs e 512 pessoas, arrecadando R$ 100 mil.

O Asilo de Vitória . Crédito: Fernando Madeira

A história do Asilo é construída por abnegados da causa em defesa dos idosos, como João Angelo Baptista que presidiu a instituição na maior parte de sua existência. É uma trajetória, como retrata o livro lançado no ano passado, que abriu caminho para a conquista do Estatuto da Pessoa Idosa, que só veio a ser instituído há 21 anos, nove anos após a aprovação da Política Nacional do Idoso.

A criação dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais, que estimulam a criação de projetos e ações em benefício das pessoas idosas, é ainda mais recente, já que foi instituída em 2010. Ou seja, o Brasil ainda está engatinhando em matéria de proteção à pessoa idosa.

Isso torna ainda mais essencial o esforço dos abnegados que, no passado e no presente, se mobilizaram e se mobilizam no amparo aos idosos carentes. Mobilização que mostra a importância de todos nós abraçarmos essa causa e nos engajarmos no seu slogan “dignidade não tem idade”.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais