Os piores momentos da campanha eleitoral de 2022

Acrescente-se à lista dos piores momentos o incentivo que Bolsonaro fez à população para adquirir armas, como se isso fosse capaz de assegurar segurança a alguém, quando se sabe que, ao contrário, é um estímulo à violência. O fato de seu aliado Roberto Jefferson ter resistido à prisão com tiros de fuzil e jogado granadas nos policiais federais escancarou o equívoco da política de facilitação do acesso da população às armas de fogo.

Resta mencionar um outro enorme equívoco registrado durante a campanha eleitoral, que foi a decisão do TSE de censurar a Rádio Jovem Pan. A medida foi uma clara interferência “na programação da emissora com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões”, como afirmou a Abert, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, o que configura um ato contrário à liberdade de expressão consagrada na Constituição Federal. Foi outro episódio que demonstra que nem só os candidatos foram os protagonistas dos piores momentos das eleições de 2022.