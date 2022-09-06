Campanha de Lula chama Bolsonaro de "senhor da morte" em vídeo

"Eu rezo, filho, pra que nenhum filho cresça longe da sua mãe por causa de um senhor da morte. A mãe te ama, viu?", acaba o vídeo, em tom emotivo.

"Oi, filho! Hoje, apesar do medo, saí pra trabalhar, mas a mamãe já volta. Eu queria te contar que eu vi na TV que as vacinas já estão prontas, daqui a pouco vão chegar no Brasil", começa o vídeo, que aborda a demora na chegada das vacinas e a defesa da cloroquina por Bolsonaro.