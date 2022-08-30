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Irmãos e filhos do presidente

Metade dos imóveis da família Bolsonaro foi adquirida com dinheiro 'vivo', diz site

Ao menos 51 dos imóveis foram comprados com dinheiro em espécie; compras somam R$ 13,5 milhões, afirma o portal UOL
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:19

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:19

SÃO PAULO - Quase metade dos imóveis do clã Bolsonaro foi adquirida com dinheiro em espécie nas últimas três décadas. De acordo com levantamento do portal de notícias UOL, irmãos e filhos do presidente negociaram 107 imóveis desde 1990.
A reportagem do UOL indica que desde que Jair Bolsonaro chegou à política, na década de 1990, o patrimônio se multiplicou em seus diferentes núcleos familiares. Até 1999, a família adquiriu 12 imóveis. Entre vendas e novas aquisições, neste ano, o clã segue proprietário de 56 dos 107 imóveis transacionados nas últimas décadas.
Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista ao canal de YouTube Cara a Tapa
Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista ao canal de YouTube Cara a Tapa Crédito: Reprodução/ YouTube
Ao menos 51 dos imóveis foram comprados total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. As compras "em moeda corrente nacional" somam R$ 13,5 milhões, segundo o portal de notícias.
O imóvel mais caro dessa lista pertence ao cunhado do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). José Orestes Fonseca comprou em dinheiro uma casa em terreno com quase 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo, no valor de R$ 2,67 milhões. A compra do imóvel em Cajati foi feita em dinheiro e ocorreu em 2018.
No passado, o terreno abrigava a casa de visitantes da Bunge Fertilizantes, empresa pioneira na exploração de minério de fosfato. Luxuoso, o imóvel recebia executivos da multinacional. Antes de ser comprada pelo cunhado do presidente, a área era responsabilidade da Vale.
Além de uma série de reformas na construção original, os novos moradores construíram uma segunda casa. Nela, há quadras esportivas, área de lazer e um clube de tiro particular. Criado em 2020 por Orestes, em sociedade com os dois filhos, o clube ainda não consta entre os registrados pelo Exército.
De acordo com o portal UOL, José Orestes não foi localizado para falar sobre a compra. Segundo um dos filhos dele, citado pela reportagem, a família não iria se manifestar. O presidente Bolsonaro também não respondeu aos questionamentos do portal de notícias.

INVESTIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pelo menos as compras de 25 dos imóveis ocorreram de forma a suscitar investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal, de acordo com a apuração do site. Esse grupo é composto por aquisições e vendas dos filhos e das ex-mulheres do presidente - não necessariamente com dinheiro vivo.
Entre essas, o inquérito das rachadinhas (desvio de salário de assessores) do senador Flávio Bolsonaro. Em maio, o Tribunal de Justiça do Rio aceitou o pedido do Ministério Público e rejeitou a denúncia por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro oferecida contra ele.
No entanto, com a decisão, o MP diz que poderá recomeçar as investigações sobre o caso, com a coleta de novas provas, com base no primeiro relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Esse documento apontou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta no nome de um ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 
transações com imóveis foram alvos privilegiados do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) nas investigações envolvendo o parlamentar. Promotores suspeitavam que o filho Zero Um do presidente usava transações imobiliárias para lavar dinheiro ilegal repassado pelos funcionários "fantasmas".

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