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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Lula lidera com 44%; Bolsonaro tem 32%

De acordo com a mais nova rodada da pesquisa para presidente, Ciro Gomes possui 7% das intenções de voto; Simone Tebet está em quarto lugar com 3%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 ago 2022 às 21:52

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 21:52

SÃO PAULO - Com 44% das intenções de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvas (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Os números são da pesquisa eleitoral para presidente divulgada pelo Ipec (ex-Ibope) nesta segunda-feira (29).
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial
Bolsonaro e Lula: pesquisa Ipec mostra cenário estável na disputa presidencial Crédito: Arte A Gazeta
Ainda segundo o Ipec, Ciro Gomes (PDT) tem 7% e Simone Tebet (MDB) tem 3%. Felipe D’Avila (Novo) aparece com 1%. Brancos e nulos somam 7% e 6% não sabem ou não responderam.
Os índices de Lula e Bolsonaro são exatamente os mesmos da última pesquisa divulgada pelo Ipec, 15 de agosto. Em relação àquele levantamento, Ciro, Tebet e D'Avila subiram um ponto percentual, cada um.
Tebet, Ciro e D'Avila estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.
Outros candidatos foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto cada um. São eles: Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil).
 Essa é a primeira pesquisa voltada para a eleição presidencial realizada pelo Ipec após o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e as sabatinas do Jornal Nacional, da TV Globo. O último levantamento havia sido divulgado no dia 15 de agosto.
Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 28 de agosto e entrevistou 2000 eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2022. A pesquisa tem 2 pontos de margem de erro para cima e para baixo.

PESQUISA IPEC (INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

  • Lula (PT): 44% (44% na pesquisa anterior, em 15 de agosto)
  • Jair Bolsonaro (PL): 32% (32% na pesquisa anterior)
  • Ciro Gomes (PDT): 7% (6% na pesquisa anterior)
  • Simone Tebet (MDB): 3% (2% na pesquisa anterior)
  • Felipe D’Avila (Novo): 1% (0% na pesquisa anterior)
  • Vera (PSTU): 0% (1% na pesquisa anterior)
  • Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior)
  • Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)
  • Pablo Marçal (PROS): 0% (0% na pesquisa anterior)
  • Roberto Jefferson (PTB): 0% (não participou do levantamento anterior*)
  • Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)
  • Soraya Thronicke (União Brasil): 0% (0% na pesquisa anterior)
  • Branco/nulo: 7% (8% na pesquisa anterior)
  • Não sabe/não respondeu: 6% (7% na pesquisa anterior)

LULA TEM 50% EM SEGUNDO TURNO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% das intenções de voto em eventual segundo turno, ante 37% do atual presidente, Jair Bolsonaro, (PL) de acordo com pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (29).
Brancos e nulos são 9% e os 4% restantes não sabem ou não responderam.
No último levantamento divulgado no dia 15 de agosto, Lula tinha 51% e Bolsonaro, 35%.

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