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Eleições 2022

Bolsonaro restringe novas sabatinas para evitar risco de confronto

Presidente pretende participar de entrevistas onde corra menos risco de cometer deslize, como no ataque à jornalista Vera Magalhães, em debate na Band
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2022 às 17:30

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 17:30

  • Juliana Braga

BRASÍLIA - Após ter perdido o controle e atacado a jornalista Vera Magalhães e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no debate de domingo (28), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende priorizar sabatinas nas quais espera ser menos confrontado.
A previsão é que conceda uma entrevista à Rede TV na quinta (1º), outra ao SBT na sexta (2) e uma terceira à Jovem Pan, na segunda (5). A ida a uma sabatina agendada pela CNN para quarta-feira (31) está descartada, por ora.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro vai priorizar sabatinas nas quais espera ser menos confrontado Crédito: SUAMY BEYDOUN / Estadão
Nos três veículos já definidos, o presidente e seus auxiliares consideram menores os riscos de um novo deslize com o eleitorado feminino, que vêm batalhando para conquistar. Além disso, acham que poderão usar o espaço para tentar aumentar a rejeição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Bolsonaro e Lula mantiveram suspense sobre a ida ao debate de domingo, organizado pela Folha de S.Paulo, pelo UOL e pelas TVs Bandeirantes e Cultura, justamente porque avaliaram até o último minuto o que tinham a ganhar e a perder com a participação no encontro.
A campanha bolsonarista avalia que ele derrapou ao atacar as mulheres, embora minimizem o impacto eleitoral do episódio. Além de ter se mostrado machista, o que não contribui para vencer a rejeição do eleitorado feminino, ele provocou forte reação dos adversários.

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