O golpe frustrado em capítulos

Só não viu quem não quis. O script foi seguido à risca: o presidente da República, dia sim e outro também, levanta dúvidas sobre as urnas eletrônicas insinuando que elas são vulneráveis, essa insinuação é repetida tantas vezes que acaba convencendo seus seguidores, e as redes digitais são inundadas de fake news que reforçam a mensagem que as eleições foram, são e serão fraudadas.

O presidente chega a dizer (sem provas) que, em 2014, Aécio Neves teria vencido Dilma Rousseff (mas as urnas fraudadas deram a vitória à candidata do PT), e que em 2018 ele teria vencido as eleições no primeiro turno (cujo resultado também foi fraudado a ponto de ele ter sido obrigado a disputar um segundo turno com Fernando Haddad).

Mais suspeita ainda é a minuta de decreto encontrada na residência de Torres na qual o presidente da República decretaria um tal de “estado de defesa” na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O texto permitiria a intervenção do presidente em “locais restritos e determinados” para “preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional”. Em outras palavras, estaria aí o instrumento para tentar juridicamente justificar o golpe de estado.

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress

Enquanto isso, os bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições permaneciam acampados em frente aos quartéis militares das capitais desde a divulgação dos resultados eleitorais. No dia 12 de dezembro, muitos deles, em Brasília, participaram da depredação de dez carros que foram apedrejados e alguns incendiados, episódio seguido por uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, como reação à prisão de um dos acampados. Na véspera de Natal, um deles tentou instalar duas bananas de dinamite em um caminhão-tanque carregado com querosene de aviação perto do aeroporto de Brasília.

Os acampados, reforçados por passageiros de pelo menos 86 ônibus que chegaram de vários estados, depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8. Até a última segunda-feira, sete torres de transmissão de energia elétrica foram atacadas em Rondônia, Paraná e São Paulo, sendo que quatro delas acabaram sendo derrubadas.