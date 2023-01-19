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STF

Investigados por atos golpistas no DF soltos vão usar tornozeleira

Ministro Alexandre de Moraes decidiu liberar 220 acusados, que também estão proibidos de sair de suas cidades e de usar redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:23

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:23

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu na quarta-feira (18) soltar 220 acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele também transformou a prisão temporária de 354 acusados em preventiva, por tempo indeterminado, para garantir a ordem pública e a efetividade das investigações.
Os investigados devem usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de sair de suas cidades e de usar redes sociais. Além disso, eles terão os passaportes cancelados e os documentos de posse de arma suspensos.
Moraes considerou que os acusados tentaram impedir o funcionamento dos poderes constitucionais constituídos por meio de violência e grave ameaça.
Ele apontou haver evidências sobre o cometimento de atos terroristas, inclusive preparatórios, e outros crimes previstos no Código Penal, como: tentar abolir o Estado Democrático de Direito mediante violência; associação criminosa; tentativa de golpe de estado; e ameaça, perseguição e incitação ao crime
Os crimes são considerados gravíssimos e, diz ele, há provas suficientes da participação "efetiva" dos investigados numa organização criminosa, com intenção de desestabilizar as instituições democráticas.
O juiz também apontou a necessidade de investigar os financiadores dos atos golpistas, a exemplo do pagamento de passagens e manutenção dos extremistas na capital federal.

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