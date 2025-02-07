Boas notícias para o Espírito Santo

A melhor notícia que o Espírito Santo poderia receber chegou: a Samarco já está contratando as empresas que irão possibilitá-la a retomar os 100% da sua capacidade produtiva em 2028. Nesses próximos quatro anos serão reativados o 2º Concentrador e a 2ª Pelotizadora que, juntos com uma nova planta de filtragem de rejeitos a ser construída em Germano (MG), representam um investimento de mais de US$ 1 bilhão, e permitirão ser atingida a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério por ano. A previsão é a de que, considerando as obras e a reativação das operações, serão gerados 3 mil postos de trabalho.

A importância da Samarco para a economia do Espírito Santo foi sentida em novembro de 2015 quando suas operações foram interrompidas pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG). Naquela época, operando em toda a sua capacidade de produção (25 milhões de toneladas/ano), a Samarco representava 4,7% do PIB do Espírito Santo.

Sua paralisação provocou o desaparecimento de 4,1 vagas de trabalho e o fechamento de 260 pequenas e médias empresas no Espírito Santo que participavam da sua cadeia produtiva. A Prefeitura de Anchieta, à época, viu a sua receita de ISS se reduzir em R$ 2 milhões mensais. A Samarco representava 70% do PIB da cidade.

As boas notícias para a economia capixaba não param na reativação da Samarco. O Tribunal de Contas da União já deu o sinal verde para a repactuação do contrato de concessão do governo federal com a Eco101 , o que permitirá a retomada das obras de duplicação da maior parte da BR 101 (221,4 quilômetros nos próximos sete anos) e a construção de três contornos (Fundão, Ibiraçu e Linhares) que eliminarão importantes gargalos que hoje prejudicam a fluidez do tráfego.

Andamento das obras do Porto da Imetame, em Aracruz Crédito: Divulgação/Imetame

Na agricultura, a boa notícia vem da exportação de café que, em 2024, bateu o recorde histórico de 12 milhões de sacas de 60 kg , sendo que desse total 8,3 milhões (70%) foram exportados através de portos situados no Espírito Santo. O valor do total exportado chegou a US$ 2,7 bilhões, graças ao recorde alcançado também no preço médio da saca (US$ 216, 37% superior ao de 2023).

Para completar o quadro de otimismo da nossa economia, é importante lembrar que o Instituto Jones dos Santos Neves estima que, até 2028, haverá investimentos no solo capixaba de R$ 97,9 bilhões, sendo que 91% desse total provêm de projetos industriais.