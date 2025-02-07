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Economia

Boas notícias para o Espírito Santo

Com tantas boas notícias, é possível ficar otimista quanto ao futuro que está reservado para os capixabas e para todos os que escolheram este belo recanto do território brasileiro para viver

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 03:30

Públicado em 

07 fev 2025 às 03:30
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

A melhor notícia que o Espírito Santo poderia receber chegou: a Samarco já está contratando as empresas que irão possibilitá-la a retomar os 100% da sua capacidade produtiva em 2028. Nesses próximos quatro anos serão reativados o 2º Concentrador e a 2ª Pelotizadora que, juntos com uma nova planta de filtragem de rejeitos a ser construída em Germano (MG), representam um investimento de mais de US$ 1 bilhão, e permitirão ser atingida a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério por ano. A previsão é a de que, considerando as obras e a reativação das operações, serão gerados 3 mil postos de trabalho.
A importância da Samarco para a economia do Espírito Santo foi sentida em novembro de 2015 quando suas operações foram interrompidas pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG). Naquela época, operando em toda a sua capacidade de produção (25 milhões de toneladas/ano), a Samarco representava 4,7% do PIB do Espírito Santo.
Sua paralisação provocou o desaparecimento de 4,1 vagas de trabalho e o fechamento de 260 pequenas e médias empresas no Espírito Santo que participavam da sua cadeia produtiva. A Prefeitura de Anchieta, à época, viu a sua receita de ISS se reduzir em R$ 2 milhões mensais. A Samarco representava 70% do PIB da cidade.

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As boas notícias para a economia capixaba não param na reativação da Samarco. O Tribunal de Contas da União já deu o sinal verde para a repactuação do contrato de concessão do governo federal com a Eco101, o que permitirá a retomada das obras de duplicação da maior parte da BR 101 (221,4 quilômetros nos próximos sete anos) e a construção de três contornos (Fundão, Ibiraçu e Linhares) que eliminarão importantes gargalos que hoje prejudicam a fluidez do tráfego.
O governo do Estado, por sua vez, está otimista com as perspectivas de duplicação da BR 262 através da aplicação de parte dos recursos obtidos no Acordo de Reparação de Mariana como compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Outra boa notícia vem do acordo firmado entre o governo federal e a Vale que viabiliza recursos para a construção da ferrovia entre Cariacica e Anchieta em troca da repactuação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Ainda com relação à infraestrutura, são boas as informações que dão conta da evolução da construção dos portos Central, em Presidente Kennedy, e Imetame, em Aracruz.
Andamento das obras do Porto da Imetame, em Aracruz
Andamento das obras do Porto da Imetame, em Aracruz Crédito: Divulgação/Imetame
Na agricultura, a boa notícia vem da exportação de café que, em 2024, bateu o recorde histórico de 12 milhões de sacas de 60 kg, sendo que desse total 8,3 milhões (70%) foram exportados através de portos situados no Espírito Santo. O valor do total exportado chegou a US$ 2,7 bilhões, graças ao recorde alcançado também no preço médio da saca (US$ 216, 37% superior ao de 2023).
Para completar o quadro de otimismo da nossa economia, é importante lembrar que o Instituto Jones dos Santos Neves estima que, até 2028, haverá investimentos no solo capixaba de R$ 97,9 bilhões, sendo que 91% desse total provêm de projetos industriais.
Com tantas boas notícias, é possível ficar otimista quanto ao futuro que está reservado para os capixabas e para todos os que escolheram este belo recanto do território brasileiro para viver.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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