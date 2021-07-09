As conquistas que o Brasil perdeu tornam difícil ser otimista

A inflação volta a atormentar o bolso do brasileiro, a pobreza extrema cresce e o desemprego bate recordes Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

Há três anos, nos “Diálogos sobre integridade”, evento promovido pela Rede Gazeta em Vitória, o ministro do STF Luís Roberto Barroso disse que iria “compartilhar ideias e reflexões” sobre as conquistas democráticas e o combate à corrupção no país, já que no seu entendimento o Brasil passava por um “momento especial diferenciado, de refundação”. Barroso reconheceu que “a história não anda na velocidade que gostaríamos, mas mais importante que a velocidade é a direção”. E a direção, naquela época, apontava para a redução da corrupção graças à Operação Lava Jato e à consolidação das conquistas democráticas da Constituição de 1988.

Barroso se referia aos “30 anos de estabilidade institucional que podem parecer pouco para as novas gerações”, mas mereciam ser comemorados por quem passou pelas Revoluções de 1930 (que derrubou o presidente Washington Luís) e 1932 (que pretendia derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas), a Intentona Comunista de 1935, o Estado Novo de Vargas (1937-1946), as tentativas de derrubada do Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), a renúncia de Jânio Quadros (1961), a derrubada de João Goulart (1964), o AI-5 (1968), o impedimento de Pedro Aleixo (1969) e a redemocratização marcada pela eleição de Tancredo Neves (1985).

Para Barroso, os 30 anos de estabilidade institucional “não foram tempos banais”, já que nesse período ocorreram sucessivos escândalos que abalaram as instituições como os dos anões do orçamento, o mensalão, o petrolão e os dois processos de impeachment que resultaram nos afastamentos dos presidentes Collor e Dilma. E, mesmo assim, as instituições resistiram.

Além da estabilidade institucional, Barroso destacou, como conquistas brasileiras, a estabilidade monetária (obtida com o Plano Real) e a redução da pobreza dela decorrente. “Em menos de uma geração conseguimos derrotar a ditadura, a hiperinflação e boa parte da pobreza extrema”, comemorou ele, para completar: “É sinal que poderemos derrotar a corrupção, reduzindo-a a patamares toleráveis”.

Infelizmente as previsões otimistas de Barroso não se transformaram em realidade. A tão decantada estabilidade institucional sofre seguidas ameaças, partidas principalmente do presidente da República, e a maior iniciativa de combate à corrupção, a Operação Lava Jato, foi desmontada por ações dos três poderes da República.

Além disso, a inflação volta a atormentar o bolso do brasileiro, a pobreza extrema cresce e o desemprego bate recordes. Até a expectativa de vida do brasileiro diminuiu por causa da pandemia da Covid-19 e a ausência de uma política pública competente para combatê-la.

As grandes conquistas comemoradas por Barroso há três anos estão virando pó. As instituições brasileiras estão ameaçadas, o brasileiro está mais pobre, a impunidade voltou e o negacionismo governamental potencializa o risco de a pandemia multiplicar a quantidade de famílias enlutadas, que já passa de 527 mil.