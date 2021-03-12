Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

A Lava Jato poderia ter um final diferente

Juntos, os extremos da direita e da esquerda da política brasileira, o Centrão e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário fazem de tudo para sepultar a maior iniciativa de combate à corrupção no país

Publicado em 12 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 mar 2021 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Corrupção
Em suas 79 fases, a Lava Jato emitiu 1,4 mil mandados de apreensão e realizou 132 prisões preventivas Crédito: Freepik
Quando Joaquim Barbosa ergueu a bandeira de combate à corrupção em 2012, liderando no STF o julgamento da Ação Penal 470, mais conhecida como mensalão – que culminou com a condenação de 24 dos 38 réus, entre os quais cabeças coroadas da política brasileira como José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares –, parecia que o Brasil, finalmente, havia deixado de ser o país da impunidade. Até então o Supremo Tribunal Federal não havia condenado um político sequer.
O julgamento do mensalão foi iniciado em agosto de 2012 e encerrado em 13 de março de 2014, exatamente há sete anos. Durante o período em que esteve no Supremo (de 2003 a 2014), Barbosa travou embates memoráveis com outros ministros que revelam as dificuldades que encontrou para obter apoios às teses que defendia. Chegou a acusar Gilmar Mendes de estar destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro. Durante o julgamento do mensalão, acusou Ricardo Lewandowski de fazer chicana para atrasar o processo.
Joaquim Barbosa aposentou-se voluntariamente em julho de 2014, aos 59 anos. Mas seu legado ficou para mostrar que o Brasil poderia deixar de ser o país da impunidade, das chicanas e das manobras que evitam a punição dos poderosos. O exemplo de Barbosa certamente inspirou – assim como a Operação Mãos Limpas, da Itália – os promotores da Lava Jato a levarem adiante as acusações contra os poderosos que roubavam dos cofres brasileiros. Em março de 2014, a descoberta de que uma rede de postos de combustíveis era usada não só para lavar automóveis como para lavar dinheiro, desvendou as atividades ilícitas de doleiros mancomunados com políticos que dilapidavam a Petrobras.

Veja Também

MPF tentar barrar investigação contra membros da Lava Jato

Lula fala pela primeira vez após anulação de condenações na Lava Jato

Aras diz que R$ 1,2 bi da Lava Jato que poderia pagar vacinas está parado

Em suas 79 fases, a Lava Jato emitiu 1,4 mil mandados de apreensão, realizou 132 prisões preventivas, apresentou 130 denúncias contra 533 acusados que resultaram em 278 condenações de 174 réus, inclusive cabeças coroadas da política e do empresariado, recuperando R$ 4,3 bilhões para os cofres públicos, sem contar outros R$ 11 bilhões que estão (ou estavam) a caminho.
A história recente é do conhecimento de todos: condenados e acusados de corrupção se uniram para acabar com a Lava Jato. Juntos, os extremos da direita e da esquerda da política brasileira, o Centrão (onde está boa parte dos investigados) e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário fazem de tudo para sepultar a maior iniciativa de combate à corrupção no país. Como se isso não bastasse, tentam, ainda, criminalizar os atos dos procuradores e do juiz que desvendaram a “corrupção sistêmica e endêmica que sempre foi o modo de fazer política no Brasil”, como disse o ministro Luís Roberto Barroso.
Joaquim Barbosa se aposentou precocemente aos 59 anos. Ele poderia permanecer no Supremo como ministro por mais 16 anos até completar 75 anos de idade. Se tivesse ficado, muito provavelmente a história da Lava Jato poderia ter um final muito diferente do que está tendo.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Espírito Santo se consolida como referência no combate à pandemia

O Brasil tem salvação, apesar de tudo

O fim da Lava Jato fez os extremos se tornarem aliados

Fim da Lava Jato é mais um grave equívoco cometido pelo governo Bolsonaro

A verdade torturada a cada dia no Brasil

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Corrupção Operação Lava Jato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados