Crie arranjos de flores supercriativos com o que você já tem casa

Crédito: Pinterest

Estamos nos aproximando do fim de 2020, um ano incomum, desafiador e cheio de incertezas. Um ano de muitos aprendizados e reflexões. Ao nos despedirmos de cada ano, nos enchemos de esperança de que o ano vindouro seja melhor!

Com o aumento dos contágios da Covid, as autoridades estão recomendando não fazer festas ou grandes comemorações, apenas encontros com poucas pessoas, preferencialmente do mesmo núcleo familiar.

Mas isso não nos impede de comemorar e deixar a casa bonita para esperar a chegada de 2021. Que ele venha nos trazendo mais sabedoria, união, paz, solidariedade, amor e prosperidade!

Não é possível ignorar que muitas famílias e pessoas não terão essa possibilidade, pois não tem acesso ao básico: teto, comida, emprego, renda. E o ano novo será ainda mais ameaçador para muitos, pois não terão o auxílio emergencial ou o seguro-desemprego. Essa é uma face triste da nossa realidade, agravada pelos efeitos da pandemia!

Para aqueles que têm condições de organizar uma comemoração, mesmo que pequena, trouxemos algumas ideias simples, singelas e criativas, para decorar as casas na virada de ano. São arranjos feitos com materiais fáceis de encontrar, como garrafas de vidros, velas, juta, flores, frutas, verduras, bules, xícaras... Itens que você deve ter em casa, ou encontra com facilidade nas feiras. Muitas inspirações para você!

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E que, além dos arranjos, seja possível convidar a gratidão para fazer parte da sua mesa. E ser grato pelo que se tem, pela saúde, pelos amigos e familiares, pelo teto, pela comida e por estarmos vivos! Convidar, ainda, a esperança, a compaixão, a generosidade e a solidariedade, para que, no próximo ano, possamos olhar mais para os outros, para as pessoas que precisam e compartilhar o que temos, ajudar ao próximo e fazer do ano que se aproxima um ano melhor. Pois não adianta esperar e desejar que ele seja um ano melhor, mas sim fazer dele um ano melhor! O novo ano é um reflexo das nossas escolhas, gestos e atitudes!

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Coluna Vão Livre Inspiração - arranjo de flores Crédito: Pinterest

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Coluna Vão Livre Inspitaração - arranjo de flores Crédito: Pinterest

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