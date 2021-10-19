Grupo perseguido pela ditadura no ES é tema de novo livro

Livro "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES", de Herbert Soares Crédito: Editora Milfontes/Divulgação

“Povo desunido, povo desorganizado é povo submetido”. Assim pensava o deputado federal Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em meio à radicalização política no início da década de 1960.

Com o suporte da rádio Mayrink Veiga, sediada no Rio de Janeiro, seu discurso sobre a necessidade de organização do povo alcançou todas as regiões do país. Em seguida, focado em mobilizar as pessoas, Brizola lançou, em novembro de 1963, o manifesto de fundação dos “Grupos de Onze Companheiros” ou “Comandos Nacionalistas”.

Ouvindo o seu chamado, militantes espalhados Brasil afora se organizaram nesses grupos a fim de impedir golpes de Estado e para lutar pelas famosas “reformas de base”, um termo usado no período para designar um conjunto de reformas, como a agrária, urbana, bancária, administrativa, tributária e educacional.

No Espírito Santo , o município de Muniz Freire , situado na região do Caparaó, integrou o movimento com o grupo formado pelos seguintes membros: Jonatas Ribeiro Soares, ngelo Cizotto, Carlinho José de Arêas, Ilto Vieira, Jair Ribeiro Soares, Lino Ribeiro Soares, Mario Ribeiro Soares, Mauro Rodrigues de Oliveira, Nelson Bolzan, Renato Viana Soares e Romulo de Araujo.

Dos onze, nove foram condenados à prisão após o golpe de 1964 e tiveram problemas para cuidar de suas famílias. E com o passar dos anos, ainda enfrentaram preconceitos de parte da sociedade, que os ligava a práticas criminosas e ao comunismo.

A trajetória desse grupo é o tema do livro que irei lançar na próxima sexta-feira (22), na Câmara de Muniz Freire, às 19h30. A obra, intitulada "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES", é uma adaptação da minha dissertação de mestrado produzida na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Em 2020, o trabalho foi selecionado no edital de Produção e Difusão Literária da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) e agora será publicado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Este livro, o primeiro no Espírito Santo a tratar do assunto, traça um panorama da história do município de Muniz Freire, passa pela instabilidade política da época e detalha as consequências que o golpe de 1964 e a ditadura militar causaram na vida dos integrantes do grupo.

O lançamento seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19 e contará com palestra sobre o conteúdo da obra, que possui 192 páginas e prefácio de Pedro Ernesto Fagundes, doutor em História e professor da Ufes.

Fórum de Muniz Freire, local em que os membros do Grupo dos Onze ficaram presos após a condenação Crédito: Acervo IBGE

SERVIÇO