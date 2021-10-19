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Muniz Freire

Grupo perseguido pela ditadura no ES é tema de novo livro

Na próxima sexta-feira (22), lançarei a obra "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES"

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 out 2021 às 02:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Livro “O Grupo dos Onze: elites políticas e anticomunismo no município de Muniz Freire – ES
Livro "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES", de Herbert Soares Crédito: Editora Milfontes/Divulgação
“Povo desunido, povo desorganizado é povo submetido”. Assim pensava o deputado federal Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em meio à radicalização política no início da década de 1960.
Com o suporte da rádio Mayrink Veiga, sediada no Rio de Janeiro, seu discurso sobre a necessidade de organização do povo alcançou todas as regiões do país. Em seguida, focado em mobilizar as pessoas, Brizola lançou, em novembro de 1963, o manifesto de fundação dos “Grupos de Onze Companheiros” ou “Comandos Nacionalistas”.
Ouvindo o seu chamado, militantes espalhados Brasil afora se organizaram nesses grupos a fim de impedir golpes de Estado e para lutar pelas famosas “reformas de base”, um termo usado no período para designar um conjunto de reformas, como a agrária, urbana, bancária, administrativa, tributária e educacional.

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No Espírito Santo, o município de Muniz Freire, situado na região do Caparaó, integrou o movimento com o grupo formado pelos seguintes membros: Jonatas Ribeiro Soares, ngelo Cizotto, Carlinho José de Arêas, Ilto Vieira, Jair Ribeiro Soares, Lino Ribeiro Soares, Mario Ribeiro Soares, Mauro Rodrigues de Oliveira, Nelson Bolzan, Renato Viana Soares e Romulo de Araujo.
Dos onze, nove foram condenados à prisão após o golpe de 1964 e tiveram problemas para cuidar de suas famílias. E com o passar dos anos, ainda enfrentaram preconceitos de parte da sociedade, que os ligava a práticas criminosas e ao comunismo.
A trajetória desse grupo é o tema do livro que irei lançar na próxima sexta-feira (22), na Câmara de Muniz Freire, às 19h30. A obra, intitulada "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES", é uma adaptação da minha dissertação de mestrado produzida na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Em 2020, o trabalho foi selecionado no edital de Produção e Difusão Literária da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES) e agora será publicado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

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Este livro, o primeiro no Espírito Santo a tratar do assunto, traça um panorama da história do município de Muniz Freire, passa pela instabilidade política da época e detalha as consequências que o golpe de 1964 e a ditadura militar causaram na vida dos integrantes do grupo.
O lançamento seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19 e contará com palestra sobre o conteúdo da obra, que possui 192 páginas e prefácio de Pedro Ernesto Fagundes, doutor em História e professor da Ufes.
Fórum de Muniz Freire, local em que os membros do Grupo dos Onze ficaram presos após a condenação
Fórum de Muniz Freire, local em que os membros do Grupo dos Onze ficaram presos após a condenação Crédito: Acervo IBGE
SERVIÇO
  • Lançamento do livro "O Grupo dos Onze: Elites Políticas e Anticomunismo no Município de Muniz Freire – ES", de Herbert Soares
  • Quando: sexta-feira, 22 de outubro, às 19h30
  • Onde: Câmara de Muniz Freire, localizada na Rua João Ivo Aguilar, nº 202, Centro de Muniz Freire
  • Informações[email protected]

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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