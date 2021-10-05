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História do ES

Biografias essenciais para conhecer líderes políticos do Espírito Santo

São trabalhos focados na vida de líderes políticos que revelam detalhes da sociedade capixaba dos séculos XIX e XX

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 out 2021 às 02:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Colatina Soares de Azevedo e o marido, Muniz Freire, Governador do ES
Colatina Soares de Azevedo e o marido, Muniz Freire, governador do ES Crédito: Divulgação
Prosseguindo no caminho iniciado na coluna anterior, listamos no texto de hoje mais quatro livros que abordam a história do Estado do Espírito Santo. São trabalhos focados na vida de líderes políticos que revelam detalhes da sociedade capixaba dos séculos XIX e XX.
Três são biografias escritas por pesquisadores conceituados e um é uma autobiografia, quando o próprio personagem descreve fatos da sua trajetória. Logo, como todo trabalho de história, a biografia/autobiografia tem seus objetivos e seus limites, ou seja, ainda que sejam fundamentais, devem ser lidas com criticidade.
Dito isso, reforçamos nosso intuito de permanecer divulgando os autores locais e indicando conteúdos relevantes e acessíveis. Confira:

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1. “José de Melo Carvalho Muniz Freire”, de Estilaque Ferreira dos Santos. De 2012, é o terceiro volume da coleção “Memória do Desenvolvimento do Espírito Santo: Grandes Nomes”. A obra detalha o jornalista, advogado e político que exerceu, no final do século XIX e início do XX, mandatos de deputado, senador e duas vezes governador do Espírito Santo. De fácil aquisição na internet e em sebos, também está presente em bibliotecas.
2. “Jerônimo Monteiro - Sua vida e sua obra”, de Maria Stella de Novaes. A autora, uma intelectual de renome e sobrinha do biografado, publicou o livro em parceria com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) em 1979. É vital para conhecer o advogado, deputado, senador, governador e um dos principais líderes políticos capixabas. Em 2017, uma segunda edição foi novamente produzida pelo APEES, que a disponibilizou para download da Coleção Caana no site.
3. “Carlos Lindenberg: um estadista e seu tempo”, de Amylton de Almeida. Conforme enfatizado no livro pelo historiador Fernando Achiamé, trata-se de uma biografia autorizada, uma característica, aliás, que não diminui a sua importância. Percorre boa parte da história do Espírito Santo para falar do deputado, senador e duas vezes governador Carlos Fernando Monteiro Lindenberg. Lançado em 2010, também faz parte da Coleção Canaã, do APEES, e pode ser consultada no site da instituição.
4. “Memórias”, autobiografia de Eurico Rezende, deputado, senador e governador do Espírito Santo na fase final da ditadura militar. Traz a visão pessoal da sua atuação política e sobre as posições tomadas ao longo da carreira, como o apoio ao golpe de 1964. Foi publicada pelo Centro Gráfico do Senado Federal em 1988 e atualmente pode ser adquirida em sebos e encontrada em bibliotecas.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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