Livros essenciais para conhecer a história política do Espírito Santo

A produção local sobre a história do Espírito Santo é de excelência e motivo de orgulho para os capixabas. As teses, dissertações, artigos e livros elaborados por historiadores, jornalistas e pesquisadores de diversas áreas formam um conjunto de grande valor.
Há de se lamentar, no entanto, que conteúdos de qualidade ímpar saiam com baixa tiragem e nem sequer cheguem à segunda edição, ou seja, após o lançamento oficial só são encontrados em sebos ou acabam esquecidos.
A partir desse diagnóstico, nos sentimos sempre desafiados a contribuir para que autores locais sejam mais divulgados, estimulando assim a procura de obras que tratam das nossas raízes.
Por essa razão, um dos propósitos da coluna é indicar trabalhos relevantes e que sejam de fácil acesso. É o que se faz abaixo, com foco em quatro livros relacionados à história política do Estado. Confira:
1. “Espírito Santo: Estado, interesses e poder”, de Marta Zorzal e Silva, publicado em 1995. Resultado de cuidadoso trabalho de mestrado apresentado junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV). É repleto de dados sobre a história política capixaba, concentrando-se entre a Proclamação da República e o golpe civil-militar de 1964. O livro é encontrado em sebos e em bibliotecas públicas. Já a monografia original fica disponível no repositório digital da FGV, no link: Biblioteca Digital FGV.
2. “O Espírito Santo na era Vargas (1930-1937)”, de Fernando Achiamé. Editado em 2010, é outro fruto de dissertação de mestrado, este no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Como o próprio título informa, dedica-se aos acontecimentos e personagens da política capixaba entre a Revolução de 1930 e o Estado Novo. É facilmente adquirido na internet, está em bibliotecas e a dissertação original pode ser visualizada no site da Ufes, no link: Repositório UFES.
3. “Sobre política capixaba na primeira República”, de Nara Saletto. Lançado em 2018, integra a Coleção Canaã, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Aborda governos, eleições, partidos e líderes políticos do período 1889 a 1930. Pode ser baixado gratuitamente no portal do Arquivo Público, no link da coleção.
4. “História da Propaganda Republicana no Estado do Espírito Santo”, de Afonso Cláudio de Freitas Rosa, importante intelectual, desembargador e primeiro governador do Espírito Santo. Foi escrita em 1922 e só reproduzida no formato de livro em 2002. O autor disserta sobre a Proclamação da República, a repercussão no Estado e a consolidação do novo regime. Em anexo, constam materiais divulgados no tempo do Império, como manifestos e artigos de jornais. Também pode ser comprado em sebos e consultado em bibliotecas.