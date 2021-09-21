Livros essenciais para conhecer a história política do Espírito Santo

A primeira fotografia do Palácio Anchieta, registrada em 1860, pelas lentes do fotógrafo Jean-Victor Frond Crédito: Jean-Victor Frond

A produção local sobre a história do Espírito Santo é de excelência e motivo de orgulho para os capixabas. As teses, dissertações, artigos e livros elaborados por historiadores, jornalistas e pesquisadores de diversas áreas formam um conjunto de grande valor.

Há de se lamentar, no entanto, que conteúdos de qualidade ímpar saiam com baixa tiragem e nem sequer cheguem à segunda edição, ou seja, após o lançamento oficial só são encontrados em sebos ou acabam esquecidos.

A partir desse diagnóstico, nos sentimos sempre desafiados a contribuir para que autores locais sejam mais divulgados, estimulando assim a procura de obras que tratam das nossas raízes.

Por essa razão, um dos propósitos da coluna é indicar trabalhos relevantes e que sejam de fácil acesso. É o que se faz abaixo, com foco em quatro livros relacionados à história política do Estado. Confira:

“Espírito Santo: Estado, interesses e poder”, de Marta Zorzal e Silva, publicado em 1995. Resultado de cuidadoso trabalho de mestrado apresentado junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV). É repleto de dados sobre a história política capixaba, concentrando-se entre a Proclamação da República e o golpe civil-militar de 1964. O livro é encontrado em sebos e em bibliotecas públicas. Já a monografia original fica disponível no repositório digital da FGV, no link: 1., de Marta Zorzal e Silva, publicado em 1995. Resultado de cuidadoso trabalho de mestrado apresentado junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV). É repleto de dados sobre a história política capixaba, concentrando-se entre a Proclamação da República e o golpe civil-militar de 1964. O livro é encontrado em sebos e em bibliotecas públicas. Já a monografia original fica disponível no repositório digital da FGV, no link: Biblioteca Digital FGV

“O Espírito Santo na era Vargas (1930-1937)”, de Fernando Achiamé. Editado em 2010, é outro fruto de dissertação de mestrado, este no Programa de Pós-graduação em História da 2., de Fernando Achiamé. Editado em 2010, é outro fruto de dissertação de mestrado, este no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Como o próprio título informa, dedica-se aos acontecimentos e personagens da política capixaba entre a Revolução de 1930 e o Estado Novo. É facilmente adquirido na internet, está em bibliotecas e a dissertação original pode ser visualizada no site da Ufes, no link: Repositório UFES

“Sobre política capixaba na primeira República”, de Nara Saletto. Lançado em 2018, integra a Coleção Canaã, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Aborda governos, eleições, partidos e líderes políticos do período 1889 a 1930. Pode ser baixado gratuitamente no portal do Arquivo Público, no 3., de Nara Saletto. Lançado em 2018, integra a Coleção Canaã, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Aborda governos, eleições, partidos e líderes políticos do período 1889 a 1930. Pode ser baixado gratuitamente no portal do Arquivo Público, no link da coleção