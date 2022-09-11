Será que realmente temos penas alternativas?

Como vínhamos apontando em colunas anteriores, há um debate secular a respeito de alternativas às penas usualmente aplicadas em cada época. No passado, o problema era principalmente a ineficácia de castigos que podiam ser terríveis, mas raramente eram aplicados; atualmente, continuamos com elevado índice de impunidade – que não conseguimos compensar sendo mais severos com os poucos azarados que caem nas mãos das autoridades – mas temos três problemas adicionais.

O primeiro é o escandaloso custo de se manter pessoas encarceradas; o segundo é que, mesmo presas, elas continuam cometendo crimes; o terceiro é que não dá mais para nos iludir: a prisão é um castigo tão ou mais cruel que o açoite e coisas desse tipo.

Vamos tomar uma banho de realidade. A clientela média dos juízes criminais é pobre e analfabeta, de modo que, para ela, não fazem sentido multas e prestação de serviços à comunidade. Além disso, as penas alternativas não podem perder o seu caráter aflitivo, isto é, precisam realmente provocar no apenado um sofrimento dosado, que à sociedade pareça suficiente para dissuadi-lo de novos crimes e também para que a justiça pareça ter sido feita.

Creio que a maior parte da população vê a prisão domiciliar como um escárnio. O corrupto é condenado a passar um bom tempo em sua mansão, rodeado de todos os amigos e prazeres que o dinheiro sujo lhe possa proporcionar. Só não pode sair de seu paraíso particular, se é que tem alguém tomando conta disso.

Como já dissemos aqui, prisão perpétua e pena de morte não são exatamente “penas alternativas”, não são mais baratas, mais rápidas ou mais eficazes e muito menos resolvem o problema da impunidade, já que este é composto exclusivamente daqueles criminosos que nunca foram identificados e/ou capturados. Ou seja, quem vem escapando do braço da lei assim continuará, não importa quais penas a gente invente.

Há um elemento pouco discutido, embora talvez seja o mais relevante. Nos últimos anos, assistimos a uma inflação penalizadora sem precedentes. Novos crimes são criados todos os dias, as penas dos antigos são aumentadas, como se o problema não estive na incapacidade do Estado de identificar, prender e provar a culpa. Se as polícias e o sistema judiciário, assim como o penitenciário, já não davam conta de homicídios, roubos, furtos e estupros, imaginemos das centenas de novas condutas que a sociedade resolveu reprimir. Pura irracionalidade.

Outro ponto que deveria chamar a atenção é o que já dissemos acima: embora não promova cenas sangrentas, o encarceramento é um dos castigos mais cruéis que se possa imaginar. Escondido da maior parte da sociedade, centenas de milhares de pessoas passam por sofrimentos psicológicos terríveis.