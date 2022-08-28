O que podemos aprender com os traficantes?

Também circulam pelo WhatsApp vídeos em que traficantes aparecem aplicando castigos físicos a alguém. Geralmente são espancamentos com pedaços de madeira, mas já vi tiro nas mãos. Nem sempre fica claro o motivo, mas muitas vezes é por causa de roubos na região – no asfalto parece ser liberado. Claro que também deve haver casos de consumidores inadimplentes, traficantes “vacilões” etc., mas esse Estado paralelo, com leis próprias, tem muito a nos ensinar.

Não é preciso falar que eles não têm pruridos a respeito de direitos humanos, nem se preocupam em eventualmente condenar um inocente. Isso facilita as coisas, torna os julgamentos bem rápidos e a execução é imediata. Bem, talvez a gente não se sinta confortável com tudo sendo tão sumário. Afinal, qualquer um pode sofrer uma acusação falsa, ainda mais depois que tudo virou crime neste país.

Antes de mais nada, contudo, vale ressaltar o cuidado extremo com a economicidade do sistema penal do tráfico: nem passa pela cabeça deles gastar o rico dinheirinho das drogas com procedimentos ou castigos dispendiosos, só para mostrar à população que estão fazendo algo. Se a relação custo x benefício não for muito boa, simplesmente eles nada farão.

Outro ponto importante é que os traficantes parecem haver lido os velhos manuais segundo os quais o Direito Penal é a ultima ratio, a derradeira escolha para lidar com os problemas, não a primeira. A lista de “crimes” dos quais os tribunais do tráfico se ocupam contam-se nos dedos da mão. Nem sequer é discutida a criminalização de “olhar fixo com conotação sexual”, “gordofobia” etc. Se uma conduta não é suficientemente grave e frequente para incomodar, nosso amigo traficante e dublê de carrasco deixa para lá. Mais uma vez, nada de populismo penal.