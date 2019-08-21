Home
Guerra no MDB: Jucá quer entendimento entre Lelo e Marcelino Fraga

Em Vitória, presidente nacional do partido pregou conciliação entre os dois ex-deputados federais, que se digladiam pelo comando do MDB no espírito Santo