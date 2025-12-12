É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
Um final de ano em tempo de guerras
No meio desse tiroteio, o Papa Leão XIV prega incessantemente a paz. Pede o fim dos conflitos, o diálogo e as orações, convidando os fiéis a serem “construtores de uma paz desarmada e desarmante”
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00