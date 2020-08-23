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Controle pessoal

Você no controle

"Lembrando que: controlar-se não significa ignorar-se ou reprimir-se, mas sim ser capaz de processar e responder aos seus impulsos e às forças internas de modo equilibrado e saudável"

Públicado em 

23 ago 2020 às 09:30
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

Pessoa saltando
"Não há mágica. É um processo que vai avançando à medida que nos empenhamos" Crédito: Freepik
Você no controle!
Como obter controle? É aprendizado!
Assim como tudo!
Escuto pessoas pedindo diariamente aquela “fórmula mágica”:
- Uma pílula milagrosa para enfrentar a próxima ponte aérea sem surtar no voo.
- Uma tática instantânea pra utilizar antes de abrir a geladeira e devorar o pudim.
- Um escudo invisível para se livrar de pessoas irritantes que te causam raiva e você deseja ignorar ou disparar xingamentos que lhe causariam alívio.
Nada disso existe! A única coisa que realmente funciona é praticar o controle.
Acompanhe-me neste pensamento: quando você foi aprender a ler e a escrever, aconteceu em uma rápida ida à escola? Deu uma breve passadinha lá e tudo se resolveu?
Lógico que não! Assim ocorre também com o controle. Precisamos de tempo, de treino, de ensaio e erro, de assimilação, de acomodação ‘do novo agir, do novo pensar e do novo sentir’.
É assim que a gente aprende a ter controle e domínio de nós mesmos.
Não há mágica. É um processo que vai avançando à medida que nos empenhamos. E isso envolve a disponibilidade, a vontade e a capacidade de cada um.
Obter controle sobre si mesmo é uma arte que deveria ser praticada desde a infância. Lá mesmo, quando nossos pais nos repreendiam e então, caíamos no choro ou batíamos a cabeça na parede com birras. Ou, na adolescência, quando tomamos nosso primeiro fora e ficamos na fossa por meses... Assim como aprender a ler e escrever, aprender a nos dominar exige dia após dia.
Comecemos agora!
Lembrando que: controlar-se não significa ignorar-se ou reprimir-se, mas sim ser capaz de processar e responder aos seus impulsos e às forças internas de modo equilibrado e saudável.

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Gina Strozzi

É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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