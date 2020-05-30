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Comportamento

Nossa casa como Incubadora na pandemia da Covid-19

Estamos todos em casa, por isso a minha reflexão sobre os nossos dias é sobre o "Rashan"

Públicado em 

30 mai 2020 às 08:00
Gina Strozzi

Colunista

Gina Strozzi

mãe e filha se abraçando
"'Rashan' traduz o amor materno" Crédito: shutterstock
Rashan é a forma em português bem brasileiro para o verbete antigo hebraico e meio árabe - rahan ( ÚTERO) ou heren de forma mais ampla (o ventre feminino).
Essa figura traduz o amor materno por alguém que agita as suas entranhas.
Um outro sentido é: “Acolher a vida do outro no nosso espaço interior”.
A tradição bíblica localiza no ventre feminino diversos sentimentos e ideias afetivas - um grande grupo de palavras ligadas à mesma raiz: Vínculo / conexão umbilical/ ... útero como órgão de grande plasticidade, capacidade de sustentação e oxigenação, nutrição e lugar de desenvolvimento para a vida.
O útero chama também à compaixão e à piedade.
Uma aplicação bem clara desta figura é a seguinte: os povos nômades caminhavam pelo deserto, vagavam e andavam pelo mundo - quando um hospedeiro se dispunha a recebê-los, ele dizia: Venha para o meu rashan - eu te convido para o meu lugar de amparo. Vem para a minha casa - te convido para meu abrigo com sustento de água e alimentos. Quando você estiver sob o meu teto eu te protejo e sustento!
A palavra para casa é a mesma usada para útero - “rashan”.
Aqui você terá lugar de segurança e pertencimento...
Vem pra minha casa e te nutrirei.
Vem pro meu ventre e te preservarei.
Minha palavra para você nesses dias tão maus, de tanta desolação, insegurança e temores - Em meio a pandemia do covid 19:
Estamos todos em casa!
Nunca nosso útero foi tão exigido! Nunca nosso útero foi tão testado!
Nunca fomos tão ÚTERO para nossos filhos como agora estamos sendo.
Revivemos o útero literalmente nesta era !
Então, Revivamos a sua capacidade máxima de cuidado!
Seja útero ... Seja rashan!
Oxigene novamente Abrigue novamente Sustente novamente Fortaleça novamente
Vincule novamente...
Que o útero nunca seja negado
Que o rashan se expanda
Que o rashan siga nutrindo alimentando fazendo crescer
Úteros fecundos eu te desejo
Úteros que ofereçam a continuidade ...
Mães e pais de muitos filhos.
Mães e pais de único filho.
Mãezinhas e paizinhos grávidos neste momento.
Mães e pais de bebês de colo.
Mães que amamentam. Pais que sustentam.
Mães e pais dos netos e sobrinhos.
Mães e pais de filhos do coração.
Nesses dias que todos adoecidos e que carecem tanto de ar ...De sopro de vida / de um cordão umbilical pra lhes salvar: TENHAM UMA CASA com MÃE ou/e com PAI.
Quem não tiver suas próprias casas, que tenham alguma mãe/pai por perto para que lhe jogue ar nos seus pulmões.
Que você que me lê, seja útero fecundo.
Que pai e mãe dentro das casas sejam “rashan” para sempre!
E assim, Pela misericórdia, os seres são gerados pelo útero ( primeiramente) divino movidos e co-movidos por toda compaixão das mães e pais... o rashan sustenta o mundo neste nesses dias - em nossas casas!

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É psicóloga, pedagoga e teóloga com doutorado pela PUCSP. Se tornou uma cientista do comportamento para compreender o que move os relacionamentos humanos

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