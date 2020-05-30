Nossa casa como Incubadora na pandemia da Covid-19

"'Rashan' traduz o amor materno" Crédito: shutterstock

Rashan é a forma em português bem brasileiro para o verbete antigo hebraico e meio árabe - rahan ( ÚTERO) ou heren de forma mais ampla (o ventre feminino).

Essa figura traduz o amor materno por alguém que agita as suas entranhas.

Um outro sentido é: “Acolher a vida do outro no nosso espaço interior”.

A tradição bíblica localiza no ventre feminino diversos sentimentos e ideias afetivas - um grande grupo de palavras ligadas à mesma raiz: Vínculo / conexão umbilical/ ... útero como órgão de grande plasticidade, capacidade de sustentação e oxigenação, nutrição e lugar de desenvolvimento para a vida.

O útero chama também à compaixão e à piedade.

Uma aplicação bem clara desta figura é a seguinte: os povos nômades caminhavam pelo deserto, vagavam e andavam pelo mundo - quando um hospedeiro se dispunha a recebê-los, ele dizia: Venha para o meu rashan - eu te convido para o meu lugar de amparo. Vem para a minha casa - te convido para meu abrigo com sustento de água e alimentos. Quando você estiver sob o meu teto eu te protejo e sustento!

A palavra para casa é a mesma usada para útero - “rashan”.

Aqui você terá lugar de segurança e pertencimento...

Vem pra minha casa e te nutrirei.

Vem pro meu ventre e te preservarei.

Minha palavra para você nesses dias tão maus, de tanta desolação, insegurança e temores - Em meio a pandemia do covid 19:

Estamos todos em casa!

Nunca nosso útero foi tão exigido! Nunca nosso útero foi tão testado!

Nunca fomos tão ÚTERO para nossos filhos como agora estamos sendo.

Revivemos o útero literalmente nesta era !

Então, Revivamos a sua capacidade máxima de cuidado!

Seja útero ... Seja rashan!

Oxigene novamente Abrigue novamente Sustente novamente Fortaleça novamente

Vincule novamente...

Que o útero nunca seja negado

Que o rashan se expanda

Que o rashan siga nutrindo alimentando fazendo crescer

Úteros fecundos eu te desejo

Úteros que ofereçam a continuidade ...

Mães e pais de muitos filhos.

Mães e pais de único filho.

Mãezinhas e paizinhos grávidos neste momento.

Mães e pais de bebês de colo.

Mães que amamentam. Pais que sustentam.

Mães e pais dos netos e sobrinhos.

Mães e pais de filhos do coração.

Nesses dias que todos adoecidos e que carecem tanto de ar ...De sopro de vida / de um cordão umbilical pra lhes salvar: TENHAM UMA CASA com MÃE ou/e com PAI.

Quem não tiver suas próprias casas, que tenham alguma mãe/pai por perto para que lhe jogue ar nos seus pulmões.

Que você que me lê, seja útero fecundo.

Que pai e mãe dentro das casas sejam “rashan” para sempre!