Público da Copa ES é menor que o da final do Brasileiro Sub-17

No clássico entre Vitória e Desportiva, que foi disputado no Salvador Costa, uma torcida organizada grená protestou contra o valor dos ingressos e não compareceu ao jogo. Crédito: Emanuela Afonso

O futebol capixaba precisa de uma reflexão urgente para se tornar um produto mais atrativo para todas es esferas que orbitam em torno do mundo da bola: torcedores, imprensa, mídia, patrocinadores e até mesmo para os próprios jogadores. A temporada 2019 do futebol local já caminha para sua reta final e os números são muito preocupantes. Até sua oitava rodada, a Copa Espírito Santo mobilizou o total de 11.135 torcedores nos estádios, enquanto apenas o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, disputado entre Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade, levou 16.992 pagantes ao estádio. Ou seja: apenas um jogo, entre categorias de base, alcançou público superior a todas as partidas da competição local até aqui.

Se em 39 jogos, a Copa ES teve média de 286 torcedores por partida, o Capixabão 2019 levou 47.756 pessoas aos estádios e obteve média de 824 pagantes por jogo. Boa parte desse público incentivado pelo “Fator Loco Abreu”. Uma bela jogada de marketing do Rio Branco na principal competição do Estado, que prova que quando existe um atrativo o amante do futebol responde com entusiasmo. Se ainda assim não é uma média de público dos sonhos, é um sinal que existe margem para evolução.

Vale destacar que a partida entre Flamengo e Corinthians pelo Brasileiro Sub-17 possuía como atrativo o fato de ser um jogo que valia título e principalmente o ingresso mais acessível nos preços de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), enquanto alguns jogos da Copa ES cobram R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Por mais que sejam duas equipes de massa, e o Rubro-Negro, em especial, conte com a torcida de parcela significativa da população capixaba, dentro de campo não havia nenhum jogador já com status de “fora de série”. Uma final com jovens promessas que um dia podem até se tornar estrelas no esporte, mas que para o momento protagonizavam um bom jogo entre garotos. É duro e difícil de acreditar que apenas esse jogo foi capaz de mobilizar mais torcedores que boa parte (talvez toda) de uma competição que vale vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Verde.

Levar público aos estádios e provocar interesse no torcedor capixaba passa pela estruturação dos clubes, cumprimento de suas obrigações legais e organização das competições. A Federação de Futebol do Espírito Santo e os times já realizaram um arbitral e iniciaram as discussões sobre o Capixabão 2020. Esse é o momento de pensar em fazer o melhor para a próxima temporada. Os números mostram que o momento é delicado, mas também apontam que é possível melhorar essa situação.

