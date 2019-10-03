Secretário quer R$ 10 milhões a mais do que o previsto para o Esporte

Secretário de esporte, Júnior Abreu está otimista com os investimentos para 2020 Crédito: Sesport/Divulgação

O governador Renato Casagrande (PSB) enviou o projeto de lei orçamentária de 2020 para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo na última segunda-feira (30). No documento, é possível observar que a Secretaria de Esportes vai perder espaço na divisão dos recursos. Somando todas as áreas, o governador projeta receita total no valor de R$ 19,7 bilhões para 2020, sendo R$ 29,5 milhões para a pasta de Esportes, cerca de 0,15% do montante. Em 2019, a Sesport assegurou 0,16% do orçamento total do governo.

Entretanto, o secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, não está preocupado com a redução percentual e acredita que, com a adição de créditos suplementares, conseguirá trabalhar com mais de R$ 40 milhões em 2020 - R$ 10,5 milhões a mais que o previsto pelo governo na peça orçamentária em tramitação no Legislativo.

"Se observarmos culturalmente como funciona o orçamento da Sesport, todos os anos têm suplementação de receita. Estou muito tranquilo com relação a isso porque há o compromisso do governador em ampliar o investimento no esporte. Com isso, o valor de investimento na área de esporte vai ultrapassar os R$ 40 milhões", assegurou o secretário, que confia na palavra do governador com base em sua postura recente com relação ao esporte capixaba.

“Não vamos ter perdas no ano que vem. O próprio Kleber Andrade não tinha, no orçamento deste ano, esse recurso todo que está sendo aplicado, o governador que priorizou. Não tenho dúvida que o ano que vem será muito melhor para o esporte local", completou Júnior Abreu.