Nove capixabas na final da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino

O futebol de areia do Espírito Santo
sempre revelou talentos para o mundo. Nas principais competições da modalidade sempre vemos um capixaba se destacando, e na Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino 2020 não será diferente. Na final que será disputada,neste domingo (08) às 10h, entre Flamengo
e Vasco
, nove atletas do Estado estarão em campo, sete com a camisa rubro-negra e uma do lado cruz-maltino.
Letícia Villar, Letícia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha ajudaram o Flamengo a garantir vaga na grande decisão com uma campanha impecável. As rubro-negras venceram Ceilândia, Maníacos e Pernambuco na primeira fase e, neste sábado (07) passaram pelo Sampaio Corrêa na semifinal.
O entrosamento das capixabas, que já atuaram juntas em vários momentos de suas carreiras, é um dos pontos fortes da equipe. Em uma rede social, Letícia Villar, que é mineira de nascimento, mas capixaba de coração e já até esteve na disputa de melhor jogadora do mundo, mostrou que o time está focado no objetivo. “É a união, a energia, e o manto rubro-negro que defenderemos com todas as forças para o objetivo final”, postou.
Já o Vasco conta com Silvana Souza e Jéssica Mendonça. Em entrevista para a Gazeta na última sexta-feira (06), Jéssica se mostrou motivada para buscar o título. “Estou muito confiante. No Vasco as pessoas não pensam só no individual, aqui é coletivo. As meninas são uma família”, afirmou a atleta que ajudou sua equipe a passar por Mogi Mirim-PE, Auto Esporte-PB, Sampaio Corrêa e Ceilândia, este último na semifinal.
A bola vai levantar areia na final às 10h, após a disputa do terceiro lugar entre Sampaio Corrêa e Ceilândia. As partidas acontecem no Centro Esportivo Santos Dumond, em Recife-PE e a única certeza é que ao fim da partida teremos festa capixaba. O clássico promete.