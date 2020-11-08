Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só feras

Nove capixabas na final da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino

Celeiro de craques das areias, Espírito Santo estará representado na decisão com sete jogadoras no Flamengo e duas no Vasco

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 04:00

Filipe Souza

Colunista

Time do Flamengo tem sete capixabas no elenco. Já o Vasco conta com uma jogadora natural de Anchieta Crédito: Kleyvson Santos/CBBS
O futebol de areia do Espírito Santo sempre revelou talentos para o mundo. Nas principais competições da modalidade sempre vemos um capixaba se destacando, e na Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino 2020 não será diferente. Na final que será disputada,neste domingo (08) às 10h, entre Flamengo e Vasco, nove atletas do Estado estarão em campo, sete com a camisa rubro-negra e uma do lado cruz-maltino.
Letícia Villar, Letícia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha ajudaram o Flamengo a garantir vaga na grande decisão com uma campanha impecável. As rubro-negras venceram Ceilândia, Maníacos e Pernambuco na primeira fase e, neste sábado (07) passaram pelo Sampaio Corrêa na semifinal.

O entrosamento das capixabas, que já atuaram juntas em vários momentos de suas carreiras, é um dos pontos fortes da equipe. Em uma rede social, Letícia Villar, que é mineira de nascimento, mas capixaba de coração e já até esteve na disputa de melhor jogadora do mundo, mostrou que o time está focado no objetivo. “É a união, a energia, e o manto rubro-negro que defenderemos com todas as forças para o objetivo final”, postou.
Já o Vasco conta com Silvana Souza e Jéssica Mendonça. Em entrevista para a Gazeta na última sexta-feira (06), Jéssica se mostrou motivada para buscar o título. “Estou muito confiante. No Vasco as pessoas não pensam só no individual, aqui é coletivo. As meninas são uma família”, afirmou a atleta que ajudou sua equipe a passar por Mogi Mirim-PE, Auto Esporte-PB, Sampaio Corrêa e Ceilândia, este último na semifinal.
A bola vai levantar areia na final às 10h, após a disputa do terceiro lugar entre Sampaio Corrêa e Ceilândia. As partidas acontecem no Centro Esportivo Santos Dumond, em Recife-PE e a única certeza é que ao fim da partida teremos festa capixaba. O clássico promete.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama flamengo Futebol de areia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados