Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Neymar vê chance de ouro escapar entre os dedos, mas pode tirar lição

Brasileiro poderia ter se tornado protagonista de título inédito e se credenciado ao prêmio Fifa The Best. Mas derrota não é o fim do mundo e novas oportunidades virão

Públicado em 

24 ago 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar desolado com a derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões
Neymar desolado com a derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões Crédito: Instagram Neymar/Reprodução
Não deu para Neymar desta vez. O Paris Saint-Germain perdeu a final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique por 1 a 0, neste domingo (23), e adiou o sonho do inédito título da principal competição do futebol europeu. O moicano estava ok, os óculos também, e a caixa de som tocava o hit "Só Love", eternizado pela dupla Claudinho & Buchecha, quando o atacante chegou ao Estádio da Luz, mas o time alemão foi implacável para conquistar o título.
Dentro de campo, o Bayern, muito mais time que o PSG, fez valer o favoritismo. Venceu por 1 a 0, com gol de Coman, em dia de ótima atuação coletiva e que teve também os destaques individuais de Thiago Alcântara, que dominou o meio-campo, e do goleiro Neuer: um paredão. Primeiro campeão com aproveitamento de 100% na história da Liga dos Campeões. Coroação de uma temporada perfeita, em que a equipe também acumulou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Estrela do elenco, o centroavante Lewandowski foi artilheiro em todas estas competições.

Veja Também

Liga dos Campeões mostra que futebol europeu está muito à frente do Brasil

Doze anos após final no Salvador Costa, Neymar e Coutinho decidem a Liga dos Campeões

O time francês não fez feio. Totalmente dependente de jogadas individuais do trio ofensivo formado por Neymar, Mbappé e Di María, o Paris Saint-Germain conseguiu criar boas chances de gol, mas parou nas mãos de Neuer. Mbappé perdeu uma oportunidade dessas imperdoáveis, que não podem ser desperdiçadas em uma final. Pecados que cobraram caro.
Com a derrota, Neymar viu escapar entre os dedos a chance de fazer história. Ao atacante brasileiro, que poderia ser o símbolo do novo patamar do time francês, restou lamentar o resultado e compreender que o prêmio Fifa The Best, de melhor jogador do mundo em uma temporada, ficou para uma próxima oportunidade. O título da Champions consagra Lewandowski como o melhor em 2020. Qualquer decisão diferente dessa tomada pela Fifa será um verdadeiro absurdo.
Assim como aconteceu há 12 anos no Salvador Costa, Coutinho levou a melhor em uma final contra Neymar mais uma vez
Assim como aconteceu há 12 anos no Salvador Costa, Coutinho levou a melhor em uma final contra Neymar mais uma vez Crédito: Cedoc/A Gazeta e Bayern/Divulgação
Entretanto, essa ainda não foi a última chance de Neymar. Aos 28 anos, o craque brasileiro seguirá protagonista se ficar no PSG, ou se for para outra equipe, e até mesmo na Seleção Brasileira. Seu talento é indiscutível, lhe faltam os itens que podem elevar sua história no futebol, como prêmios individuais e a taça da Copa do Mundo. Mas oportunidades não vão faltar, principalmente neste momento em que as carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi entram, infelizmente, em uma curva descendente.
O fim da temporada 2019/2020 levou os fãs a acreditarem enfim em um "Adulto Ney", mas o apelido que já viralizou na internet precisa vir acompanhado de uma mudança de postura. No ano passado, Neymar foi acusado por estupro em um episódio em que foi inocentado, depois forçou a barra, sem sucesso, para sair do PSG, e se envolveu em vários episódios extra-campo. Tudo isso precisa ficar para trás e o foco tem que ser o futebol, para que ele consiga aproveitar as oportunidades que se apresentarão pelo caminho.  A derrota para o Bayern não é o fim do mundo, e potencial para virar esse jogo não falta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Liga dos Campeões e NBA são referências em como manter torneios na pandemia

Vexame na Liga dos Campeões decreta o fim da "Era Messi" no Barcelona?

Impacto do coronavírus no futuro do esporte é abordado em série documental

Covid-19: "novo normal" chegou ao futebol e vamos ter que nos acostumar

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados