Neymar vê chance de ouro escapar entre os dedos, mas pode tirar lição

Neymar desolado com a derrota para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões Crédito: Instagram Neymar/Reprodução

Não deu para Neymar desta vez. O Paris Saint-Germain perdeu a final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique por 1 a 0 , neste domingo (23), e adiou o sonho do inédito título da principal competição do futebol europeu. O moicano estava ok, os óculos também, e a caixa de som tocava o hit "Só Love", eternizado pela dupla Claudinho & Buchecha, quando o atacante chegou ao Estádio da Luz, mas o time alemão foi implacável para conquistar o título.

Dentro de campo, o Bayern, muito mais time que o PSG, fez valer o favoritismo. Venceu por 1 a 0, com gol de Coman, em dia de ótima atuação coletiva e que teve também os destaques individuais de Thiago Alcântara, que dominou o meio-campo, e do goleiro Neuer: um paredão. Primeiro campeão com aproveitamento de 100% na história da Liga dos Campeões . Coroação de uma temporada perfeita, em que a equipe também acumulou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Estrela do elenco, o centroavante Lewandowski foi artilheiro em todas estas competições.

O time francês não fez feio. Totalmente dependente de jogadas individuais do trio ofensivo formado por Neymar, Mbappé e Di María, o Paris Saint-Germain conseguiu criar boas chances de gol, mas parou nas mãos de Neuer. Mbappé perdeu uma oportunidade dessas imperdoáveis, que não podem ser desperdiçadas em uma final. Pecados que cobraram caro.

Com a derrota, Neymar viu escapar entre os dedos a chance de fazer história. Ao atacante brasileiro, que poderia ser o símbolo do novo patamar do time francês, restou lamentar o resultado e compreender que o prêmio Fifa The Best, de melhor jogador do mundo em uma temporada, ficou para uma próxima oportunidade. O título da Champions consagra Lewandowski como o melhor em 2020. Qualquer decisão diferente dessa tomada pela Fifa será um verdadeiro absurdo.

Assim como aconteceu há 12 anos no Salvador Costa, Coutinho levou a melhor em uma final contra Neymar mais uma vez Crédito: Cedoc/A Gazeta e Bayern/Divulgação

Entretanto, essa ainda não foi a última chance de Neymar. Aos 28 anos, o craque brasileiro seguirá protagonista se ficar no PSG, ou se for para outra equipe, e até mesmo na Seleção Brasileira. Seu talento é indiscutível, lhe faltam os itens que podem elevar sua história no futebol, como prêmios individuais e a taça da Copa do Mundo. Mas oportunidades não vão faltar, principalmente neste momento em que as carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi entram, infelizmente, em uma curva descendente.