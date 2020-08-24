Neymar vê chance de ouro escapar entre os dedos, mas pode tirar lição

Dentro de campo, o Bayern, muito mais time que o PSG, fez valer o favoritismo. Venceu por 1 a 0, com gol de Coman, em dia de ótima atuação coletiva e que teve também os destaques individuais de Thiago Alcântara, que dominou o meio-campo, e do goleiro Neuer: um paredão. Primeiro campeão com aproveitamento de 100% na história da Liga dos Campeões
. Coroação de uma temporada perfeita, em que a equipe também acumulou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Estrela do elenco, o centroavante Lewandowski foi artilheiro em todas estas competições.
O time francês não fez feio. Totalmente dependente de jogadas individuais do trio ofensivo formado por Neymar, Mbappé e Di María, o Paris Saint-Germain conseguiu criar boas chances de gol, mas parou nas mãos de Neuer. Mbappé perdeu uma oportunidade dessas imperdoáveis, que não podem ser desperdiçadas em uma final. Pecados que cobraram caro.
Com a derrota, Neymar viu escapar entre os dedos a chance de fazer história. Ao atacante brasileiro, que poderia ser o símbolo do novo patamar do time francês, restou lamentar o resultado e compreender que o prêmio Fifa The Best, de melhor jogador do mundo em uma temporada, ficou para uma próxima oportunidade. O título da Champions consagra Lewandowski como o melhor em 2020. Qualquer decisão diferente dessa tomada pela Fifa será um verdadeiro absurdo.
Entretanto, essa ainda não foi a última chance de Neymar. Aos 28 anos, o craque brasileiro seguirá protagonista se ficar no PSG, ou se for para outra equipe, e até mesmo na Seleção Brasileira. Seu talento é indiscutível, lhe faltam os itens que podem elevar sua história no futebol, como prêmios individuais e a taça da Copa do Mundo. Mas oportunidades não vão faltar, principalmente neste momento em que as carreiras de Cristiano Ronaldo e Messi entram, infelizmente, em uma curva descendente.
O fim da temporada 2019/2020 levou os fãs a acreditarem enfim em um "Adulto Ney", mas o apelido que já viralizou na internet precisa vir acompanhado de uma mudança de postura. No ano passado, Neymar foi acusado por estupro em um episódio em que foi inocentado
, depois forçou a barra, sem sucesso, para sair do PSG, e se envolveu em vários episódios extra-campo. Tudo isso precisa ficar para trás e o foco tem que ser o futebol, para que ele consiga aproveitar as oportunidades que se apresentarão pelo caminho. A derrota para o Bayern não é o fim do mundo, e potencial para virar esse jogo não falta.