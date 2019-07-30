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Neymar Jr.

Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro

A polícia concluiu que o jogador do PSG e da seleção brasileira não cometeu nenhum crime

Publicado em 

29 jul 2019 às 22:14

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 22:14

Neymar, atacante do PSG Crédito: C.Gavelle/PSG
A Polícia Civil decidiu não indiciar o jogador Neymar por crime de estupro, no caso em que ele foi acusado pela modelo Najila de Souza, em maio. A investigação foi concluída nesta segunda-feira (29) pela delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher.
> Najila diz que foi enganada e afirma que vai até o fim com o caso
A polícia concluiu que o jogador do PSG e da seleção brasileira não cometeu nenhum crime. A reportagem apurou que a investigação encontrou muitas contradições nos depoimentos de Najila. 
No dia 31 de maio, Neymar foi acusado de agredir e estuprar a modelo em um hotel em Paris, duas semanas antes. À época da divulgação do caso, ele estava concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary.
> Neymar não viaja e fica fora de amistoso do Paris Saint-Germain
Convocado pela Justiça, o jogador prestou depoimento em 13 de junho em São Paulo e, dias antes, no Rio de Janeiro, onde é investigado por ter divulgado fotos íntimas de Najila em um vídeo postado nas redes sociais.
> Relembre casos de jogadores que já tiveram problemas com a polícia

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