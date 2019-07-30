Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro

Neymar, atacante do PSG Crédito: C.Gavelle/PSG

A Polícia Civil decidiu não indiciar o jogador Neymar por crime de estupro, no caso em que ele foi acusado pela modelo Najila de Souza , em maio. A investigação foi concluída nesta segunda-feira (29) pela delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher.

A polícia concluiu que o jogador do PSG e da seleção brasileira não cometeu nenhum crime. A reportagem apurou que a investigação encontrou muitas contradições nos depoimentos de Najila.

No dia 31 de maio, Neymar foi acusado de agredir e estuprar a modelo em um hotel em Paris, duas semanas antes. À época da divulgação do caso, ele estava concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary.