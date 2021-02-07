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Mundial de Clubes

Eliminação do Palmeiras para o Tigres é decepcionante, mas não é um vexame

Alviverde não conseguiu apresentar o seu melhor futebol, fez pênalti infantil e foi superado por rival mexicano que estava melhor preparado para o duelo

Públicado em 

07 fev 2021 às 18:03
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Palmeiras
O Palmeiras foi eliminado pelo Tigres-MEX no Mundial de Clubes da Fifa Crédito: Fifa/Divulgação
Decepcionante, mas não vergonhoso. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Tigres-MEX neste domingo (07) e deu adeus ao sonho do inédito título do Mundial de Clubes da Fifa. Não faltou vontade, mas faltou recurso, faltou criatividade e faltaram jogadores capazes de assumir a responsabilidade. Logo, não foi possível superar um time que estava visivelmente melhor preparado para um confronto de tal porte.
O Palmeiras não é o primeiro time brasileiro a ser eliminado precocemente no Mundial. O Internacional caiu para o Mazembe, em 2010, e o Atlético-MG sucumbiu perante ao Raja Casablanca, em 2013. Nessas duas ocasiões, as derrotas foram classificadas como vexames, o que não se aplica ao revés sofrido pelo time alviverde. O elenco comandado por Abel Ferreira foi batido pelo Tigres, uma equipe tradicional em seu país e que ostenta em sua galeria de troféus sete campeonatos nacionais e três copas.

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Currículos a parte, no campo, onde acontece o que realmente interessa, o time mexicano foi superior. Impôs seu estilo de jogo na maior parte do primeiro tempo, obrigou o goleiro Weverton a fazer boas defesas, aproveitou pênalti infantil do zagueiro Luan para abrir o placar com Gignac, e depois foi inteligente e seguro para administrar a vitória. Simplesmente foi melhor e venceu com méritos.
Do outro lado do gramado, um Palmeiras que decepcionou em não conseguir apresentar o seu melhor. Se não é dono de um futebol de encher os olhos, o Alviverde é organizado e eficiente, mas nada disso foi visto na partida. Se mostrou desarrumado nas investidas do Tigres e esteve mais perto de sofrer uma derrota mais elástica do que alcançar o empate. No ataque pouquíssima criatividade.
O conjunto não funcionou e as falhas individuais pesaram. Luan cometeu pênalti infantil, que cedeu o gol ao adversário, e Luiz Adriano desperdiçou oportunidade de gol preciosa no ataque. No geral, faltou competência para o Palmeiras e o resultado foi muito justo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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