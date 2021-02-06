Botafogo traçou caminho que o levou a Série B e terá futuro terrível

Jogadores do Botafogo desolados após o rebaixamento para a Série B ser sacramentado Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Agência O Globo

O rebaixamento é um castigo que não é imposto de uma hora para outra. É uma punição que é alimentada durante um tempo considerável, até que chega o momento em que o pesadelo se torna realidade. No decorrer do Campeonato Brasileiro ficou perceptível que o Botafogo seria rebaixado. Todos sabiam que nenhum outro destino seria possível, mas o dia que sacramenta a degola é sempre cruel. Episódio que aconteceu pela terceira vez.

Os números do Botafogo no Brasileirão falam muito alto: 4 vitórias, 12 empates e 18 derrotas. Além dos 53 gols sofridos que resultam em um saldo de gols de - 25, o pior do campeonato. Mais de 50 jogadores foram utilizados na competição e quatro treinadores estiveram à frente do elenco, sendo que um nem chegou a comandar o time.

O frágil elenco, que pouco contava com jogadores com experiência em Série A, não tinha qualidade nem mesmo para desafiar os rivais na luta contra o rebaixamento. Poucos jogadores agregaram tecnicamente ao time. Mas um fator que incomodou muito nesse Botafogo foi a falta de vontade. Há meses, os atletas já entravam em campo abatidos e derrotados. Um grupo sem força de vontade, que parecia não se esforçar mais para evitar o pior. Não há nada que mais irrite um torcedor. Se faltou talento, raça não poderia faltar, mas até nisso o time deixou a desejar. Imperdoável.

Mas futebol não se resolve apenas no gramado. O ambiente extra-campo também tem um peso considerável no resultado final. Por isso, seria injusto colocar o fracasso apenas nas costas dos jogadores. A diretoria do Botafogo é uma tragédia. Além da dificuldade financeira, não há planejamento, decisões são tomadas no calor da emoção e os atores principais não conseguem se entender nem para tocar um objetivo comum: salvar o clube.