Rebaixado! Botafogo perde para o Sport e cai para a Série B pela 3ª vez

Botafogo não conseguiu superar o Sport e deu adeus à elite do futebol brasileiro Crédito: Vítor Silva/ BFR

O Botafogo está rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (05), o Alvinegro perdeu para o Sport por 1 a 0, no Nilton Santos, e chegou ao terceiro rebaixamento da história do clube. Iago Maidana marcou o gol da vitória do Leão.

Com o resultado, o Botafogo sacramentou sua ida para Série B do Brasileirão. O Alvinegro manteve os 24 pontos e só poderia chegar aos mesmos 36 que o Bahia tem hoje. Com isso, não teria como sair da zona de degola, pois perderia no critério de desempate. Por outro lado, o Sport garantiu uma vitória importantíssima na luta contra a Série B. O Leão chegou aos 38 pontos e pulou para a 14º posição, abrindo dois pontos de vantagem para o Bahia, primeiro time do Z-4.

O JOGO

Apostando na garotada da base, o Botafogo entrou focado e valorizando a posse de bola. Com o Sport todo fechado, o Alvinegro rondou a área do Leão e conseguiu a primeira finalização logo aos 5 minutos. Victor Luis cruzou na linha de fundo e Matheus Nascimento, de primeira, acertou um forte chute no meio do gol, obrigando Luan Polli a fazer grande defesa.

Aos poucos, o Sport conseguiu manter mais a posse de bola e entrar na partida. Foi quando aos 19 minutos, Marcão arriscou de fora da área, a bola desviou em Romildo e Loureiro defendeu. O VAR analisou a jogada e apontou toque de mão do volante do Botafogo. O árbitro decidiu marcar o pênalti e Maidana, aos 21, colocou o Sport na frente cobrando com categoria.

A jovem equipe do Botafogo sentiu o gol e o Sport cresceu no jogo. Aos 35, Júnior Tavares bateu escanteio, a bola sobrou para Ewerthon. O jogador do Leão bateu de fora da área e a bola passou perto do gol de Loureiro. A equipe de Eduardo Barroca conseguiu se reorganizar, mas não conseguiu assustar outra vez até o fim do primeiro tempo.

Precisando do resultado para não ser rebaixado, o Botafogo voltou para o segundo tempo buscando o ataque. Logo aos 4 minutos, Romildo chuta forte após cruzamento e assusta o goleiro do Sport. Aos 8, Victor Luis sofreu falta na linha de fundo, Kevin bateu fechado e Adalberto salvou o Leão tirando para escanteio. Na sequência, o Alvinegro pressionou com outros dois escanteios, mas não conseguiu concluir em gol.

O Botafogo seguiu pressionando em busca do gol salvador. Promessa da base, Matheus Nascimento era a principal arma do Alvinegro. Aos 14, o jovem atacante soltou uma bomba de fora da área e obrigou Luan Polli a fazer boa defesa. A equipe de Barroca passou a arriscar mais de longe e quase empatou com José Welison. Aos 21, o meia chutou forte e a bola passou raspando o travessão. O Sport abdicou de jogar na segunda etapa e se fechou para tentar segurar a pressão.