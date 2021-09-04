Do Vasco ao VAR, tudo continuar a falhar em São Januário

Vasco teve um gol anulado. Mas VAR não conseguiu confirmar o impedimento Crédito: Premiere/Reprodução

Início de returno, 9ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e chances de retorno à elite do futebol brasileiro já estipuladas em cerca de 15% de acordo com os matemáticos. O Vasco já está em crise e com a água batendo no pescoço. A equipe que não tem mais o direito de falhar, segue cometendo erros infantis e desperdiçando ótimas oportunidades de somar pontos na tabela.

Atuações ruins à parte, o time cruz-maltino ainda foi gravemente prejudicado por uma falha na aparelhagem do árbitro de vídeo, na noite desta sexta-feira (03), na partida que terminou empatada por 1 a 1 contra o Brasil de Pelotas, em São Januário. E essa não foi a primeira vez que o VAR falhou em um lance decisivo na Colina. Algo que é inadmissível.

O empate diante do frágil Brasil de Pelotas, penúltimo colocado da Série B, é sintomático, assim como foi a derrota recente para o Londrina, também em casa. Mostram como o Vasco é limitado. Diante do time gaúcho, o Gigante da Colina teve posse de bola e não agrediu com eficiência, perdeu pênalti, viu seu goleiro Vanderlei falhar bisonhamente e entregar um gol ao rival e só foi perigoso no abafa.

Com um elenco limitado em mãos, Lisca não encontrou a formação ideal e ainda sofre com erros individuais inacreditáveis de seus jogadores. Se não é o time dos sonhos, o Vasco tem obrigação de ter atuações mais dignas. Não há mais margem de erro. Se não reagir, urgentemente vai permanecer na Segunda Divisão e vai ver sua receita cair ainda mais na próxima temporada, o que seria uma tragédia.

IMPEDIMENTO QUE TIROU A VITÓRIA DO VASCO FOI CONFIRMADO MESMO SEM A CONFIRMAÇÃO DO VAR

Além de todas as incompetências técnicas já citadas, o futebol mostra que quando a fase é ruim praticamente tudo dá errado. Aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Xavante, Andrey cobrou falta e a bola acertou a trave. No rebote, o atacante cruz-maltino Daniel Amorim completou para as redes. O assistente levantou a bandeira apontando o impedimento. O árbitro aguardou a confirmação do VAR e após três minutos de espera a equipe escalada no árbitro de vídeo não conseguiu responder com precisão e prevaleceu a decisão do gramado: gol invalidado.

Porém, as imagens da transmissão do Premiere mostram o jogador atrás do último defensor xavante no momento que Andrey cobrou a falta, o que prova que o gol foi legal. A produção do canal pediu uma resposta à CBF, que se resumiu a informar que "questões técnicas" causaram o problema nas linhas. Devido à falha na tecnologia, a decisão de campo prevaleceu.